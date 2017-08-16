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16.08.201715:19
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    Фотоленты

    Родственники онкобольных из "очереди смерти" пикетируют Кабмин

    (обновлено: )14610
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В среду, 16 августа, родственники онкобольных из "очереди смерти", на которых не хватило средств для срочного лечения в зарубежных клиниках, просили Кабинет министров дать шанс выжить их близким.

    По словам организаторов акции, раз Минздрав не реагирует на просьбы спасти жизни тяжелобольным пациентам, они снова идут под стены Кабинета министров.

    В "очереди смерти", как называют сами себя пациенты, находятся люди, которые ждут трансплантации костного мозга и других высокотехнологичных операций, которые не может обеспечить украинская медицина.

    Смотрите также: Протесты из-за строительства АЗС в Киеве: люди в масках перекрыли дорогу

    Минздрав обещал пациентам, что Верховная Рада выделит деньги на всех 119 человек в государственной очереди на лечение за рубежом.

    Однако, Верховная Рада выделила только 186 миллионов гривен, при этом чиновники Минздрава, как заверяют родственники тяжелобольных, ничего не сделали для того, чтобы сумма была достаточной на всех пациентов в очереди на лечение вне Украины.

    В итоге акции протеста, которую провели сами тяжелобольные пациенты, их родственники и друзья, деньги на лечение за рубежом распределили на 47 человек из 119 человек. Остальных оставили без помощи и шансов на выздоровление.

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