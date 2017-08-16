Родственники онкобольных из "очереди смерти" пикетируют Кабмин

В среду, 16 августа, родственники онкобольных из "очереди смерти", на которых не хватило средств для срочного лечения в зарубежных клиниках, просили Кабинет министров дать шанс выжить их близким.

По словам организаторов акции, раз Минздрав не реагирует на просьбы спасти жизни тяжелобольным пациентам, они снова идут под стены Кабинета министров.

В "очереди смерти", как называют сами себя пациенты, находятся люди, которые ждут трансплантации костного мозга и других высокотехнологичных операций, которые не может обеспечить украинская медицина.

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Минздрав обещал пациентам, что Верховная Рада выделит деньги на всех 119 человек в государственной очереди на лечение за рубежом.

Однако, Верховная Рада выделила только 186 миллионов гривен, при этом чиновники Минздрава, как заверяют родственники тяжелобольных, ничего не сделали для того, чтобы сумма была достаточной на всех пациентов в очереди на лечение вне Украины.

В итоге акции протеста, которую провели сами тяжелобольные пациенты, их родственники и друзья, деньги на лечение за рубежом распределили на 47 человек из 119 человек. Остальных оставили без помощи и шансов на выздоровление.