Пикет под горсоветом в Тернополе: дымовые шашки и перцовый газ

В Тернополе под городским советом протестующие подожгли дымовую шашку, протестуя против торфяных котельных. Палатки и бочки с дровами и торфом активисты поставили под городским советом с вечера и ночевали под мэрией.

Таким образом они хотели привлечь внимание к незаконному переоборудованию городских котельных на торфяное топливо, которое проводится несмотря на запретительные предписания экологов и открытое уголовное производство.

В здании муниципалитета также состоялось столкновение. После того, как трое депутатов прошли в холл горсовета, свободовцы начали их выталкивать. Началась схватка, потом драка, кто-то применил перцовый газ. У многих людей началась рвота.