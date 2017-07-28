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    Фотоленты

    Пикет под горсоветом в Тернополе: дымовые шашки и перцовый газ

    (обновлено: )22441
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    0352.ua
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    УНИАН
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    УНИАН
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    УНИАН
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    УНИАН
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    УНИАН
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    УНИАН
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    УНИАН
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    048.ua 0352.ua
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    0352.ua
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    УНИАН

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    В Тернополе под городским советом протестующие подожгли дымовую шашку, протестуя против торфяных котельных. Палатки и бочки с дровами и торфом активисты поставили под городским советом с вечера и ночевали под мэрией.

    Таким образом они хотели привлечь внимание к незаконному переоборудованию городских котельных на торфяное топливо, которое проводится несмотря на запретительные предписания экологов и открытое уголовное производство.

    В здании муниципалитета также состоялось столкновение. После того, как трое депутатов  прошли в холл горсовета, свободовцы начали их выталкивать. Началась схватка, потом драка, кто-то применил перцовый газ. У многих людей началась рвота.

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