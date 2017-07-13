Печерский суд арестовал "Черноморский судостроительный завод" Новинского

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева наложил арест на 99% акций ПАО "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ), входящего в состав "Смарт-Холдинга" народного депутата от "Оппозицонного блока" Вадима Новинского. Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на определение суда.

Арестованные акции ЧСЗ распределены между 9 юридическими лицами. Санкции наложены по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого в мае текущего года. Само дело было открыто ГПУ по заявлению одного из депутатов Верховной Рады (имя не раскрывается). Другим определением суд наложил арест на все имущество завода, отмечает агентство.

Уголовное производство, как следует из текста судебного решения, открыто по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Фонда госимущества, Минпромполитики, ПАО "Херсонский судостроительный завод" при внесении в 2011 году изменений в договор купли-продажи акций ГАХК "Черноморский судостроительный завод".

Такие изменения, по мнению следствия, привели к уменьшению объема инвестиционных обязательств на сумму более 500 млн гривен, "что вызвало тяжкие последствия в виде убытков государству", а также умышленного доведения до банкротства ЧСЗ должностными лицами предприятия.

"Черноморский судостроительный завод" находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства является Балаклавское рудоуправление (БРУ), которое, как и ЧСЗ, принадлежит Новинскому.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации с мобильных телефонов Новинского.