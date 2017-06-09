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    Новинский о необходимости досрочных выборов в Раду

    (обновлено: )6401
    По мнению народного депутата от "Оппозиционного блока", большинство законопроектов, которые принимались нынешним парламентом, усугубляют разногласия в украинском обществе.
    Канал на Youtube NewsOne

    Парламентские выборы в Украине необходимы для улучшения ситуации в стране, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

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    "Чем быстрее пройдут выборы в Верховную Раду, тем лучше для страны, потому что этот парламент — это парламент войны. Они настроены только воевать, а не строить и созидать", — заявил Новинский в эфире телеканала NewsOne.

    Кроме того, по его словам, что большинство законопроектов, которые принимались нынешним парламентом, усугубляют разногласия в украинском обществе.

    "Если проанализировать все законопроекты, которые принимает Верховная Рада, то там 70% политические, направленные на конфронтацию, в первую очередь с Россией, но никак не направлены на мир и созидание", — отметил нардеп.

    Напомним, в марте текущего года президент Петр Порошенко категорически заявил, что досрочных парламентских выборов в Украине не будет. 

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