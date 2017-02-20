Суд предоставил ГПУ доступ к информации с телефонов Новинского

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева предоставил генеральной прокуратуре доступ к информации с мобильных телефонов народного депутата Вадима Новинского ("Оппозиционный блок").

Соответствующее решение значится в Едином реестре судебных решений.

Согласно решению, удовлетворено соответствующее ходатайство следователя Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства о лишении свободы личного помощника ныне покойного предстоятеля УПЦ (МП) Владимира (Сабодана) митрополита Александра (Драбинко).

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"Предоставить следователю в особо важных делах Главного следственного управления Генпрокуратуры и членам следственной группы временный доступ к вещам и документам… которые находятся во владении и хранятся у оператора мобильного … и предоставить согласие на изъятие сведений", — говорится документе.

Исходя из судебного решение, доступ предоставлен к информации с входящих и исходящих звонков в период с июня 2013 года по июль 2014 года.

В решении суда не указана фамилия Новинского, однако, по информации СМИ, речь идет именно о нем.

Ранее парламент Украины по представлению Генпрокуратуры частично лишил неприкосновенности депутата от партии "Оппозиционный блок" Вадима Новинского, дав согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

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Генпрокуратура Украины подозревает Новинского в соучастии в попытке противозаконного смещения с должности ныне покойного предстоятеля УПЦ Московского патриархата митрополита Владимира. Новинский обвинения отвергает, заявляя, что доказательств этому нет, а дело против него сфабриковано по политическим мотивам. По его словам, он не собирается покидать Украину и будет доказывать свою невиновность.