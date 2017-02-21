Новинский: Хотите мира и достатка? Меняйте себя и страну

Вадим Новинский, народный депутат

Привычный мир стремительно меняется – наверное, последний раз подобные изменения проходили четверть века назад, когда рушились устоявшиеся союзы и блоки государств, менялись границы, создавались новые страны. Мы наблюдаем смену мирового порядка и тенденций: вместо либеральной демократии мир обращается к консервативным ценностям — пусть и с налетом воинственного популизма, пишет Вадим Новинский.

Победа на выборах в США Дональда Трампа не стала стартовой точкой, с которой мы можем начинать отсчет новой тенденции. До Трампа уже было очевидно, что консерватизм постепенно становится доминирующим трендом: были Орбан в Венгрии, Дуда и Качиньский в Польше, казус Эрдогана в Турции, Brexit в Великобритании, заявления о "конце социального государства" короля Нидерландов Виллема-Александра. Впереди нас ожидают президентские выборы во Франции, где, скорее всего, победят либо голлисты, либо националисты (то есть либо консерваторы, либо ультраконсерваторы), а также выборы в Бундестаг Германии, которые тоже могут стать неожиданностью.

В этих условиях победа Трампа не была чем-то необычным или выходящим за рамки мирового процесса: просто эта победа лишила приверженцев старой, либерально-демократической модели мира основного оплота. Поэтому мы и видим, как беснуется один из главных идеологов "открытого общества" Джордж Сорос, пытающийся выстроить оппозицию по отношению к Трампу.

Если бы на выборах в США победила Хиллари Клинтон, это не остановило бы новую тенденцию. Ее победа могла бы лишь слегка замедлить то, что уже назрело: мир устал от чрезмерной открытости, которая уже потеряла конструктивное начало и превратилась в движение за "открытость ради открытости". Все эти движения за права сексуальных меньшинств, огромные гранты, выделяемые на дегенеративные формы искусства, попытки обезличить общество, дискуссии о "толерантности", "мультикультурализме" приводят к извращенным последствиям.

Рост числа самоубийств в, казалось бы, благополучных странах – Швеции, Швейцарии, Норвегии. Массовое распространение сект – на фоне закрытия храмов в Европе. Открытие в помещениях храмов магазинов и гостиниц. Разрушение института семьи. Девальвация суверенитета государств и создание культа надгосударственных объединений. Ярким примером может служить новая мифология "перспективности европейского Союза и бесперспективности национальных государств в Европе"…

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Когда говорят о том, что Трамп стал последствием некоего "психического надлома" в американском обществе, я хочу возразить: нет, как раз Трамп – это свидетельство постепенного выздоровления общества. Трамп – это предвестник возврата к традиционным ценностям. Его Геттисбергская речь, провозглашенная в октябре 2016 года (по аналогии с Геттисбергской речью Авраама Линкольна), акцентировала внимание на ряде действительно важных моментов: США необходимо заняться внутриполитическими процессами, а не навязывать свой стиль всему миру, надо ограничить количество мигрантов, открыть новые рабочие места, вернуть производство в страну, сократить число налогов, преодолеть влияние в стране паразитирующей прослойки – "вашингтонских лоббистов", вернуть Америке былую славу.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Вадим Новинский

Для людей типа Сороса эта программа была смерти подобна: она лишала его и иже с ним влияния на процессы принятия решений в Белом доме, а также ограничила возможности для экспансии в мире.

"Заниматься обустройством внутреннего дома, а не лезть со своим уставом в чужой монастырь", — так можно перефразировать позицию Трампа.

Именно поэтому Сорос восстал против очевидной перспективы краха его концепций. В полемике с сенаторами Джоном Маккейном и Линдси Грэмом Трамп заявил: "Сенаторы Маккейн и Грэм должны сфокусироваться на Исламском Государстве, нелегальной иммиграции и безопасности границ вместо того, чтобы постоянно думать о том, как развязать Третью мировую войну". Но ведь тогда теряется смысл того, что на протяжении последних лет творилось в мире – в частности, на Ближнем Востоке и в Украине. (Помните, как украинские СМИ и провластные политики превозносили Маккейна и Грэма в качестве чуть ли не главных лоббистов украинских интересов в Вашингтоне?)

"Мы не знаем точно, что происходит в Украине", – резюмировал новый президент США.

И это – тревожный звонок для украинских элит, за последние три года привыкших находиться под покровительством американской администрации. Украинская власть столкнулась с главной проблемой – отсутствием собственной субъектности. Так было всегда и со всеми режимами, базирующимися на поддержке извне. А то, что в Украине построен некий вариант африканско-латиноамериканского общества образца 1970 годов, очевидно. Страна с коррупцией, с раздутым военным бюджетом, большая часть средств из которого не доходит по прямому назначению, с зависимостью экономики от МВФ, а внешней политики – от Госдепа США, страна с шокирующей нищетой простых граждан, с гонениями на оппозицию и свободные СМИ, с госпропагандой, высоким уровнем преступности и попытками заменить каноническую Церковь разновидностями сект (как диктатор Дювалье на Гаити ввел в качестве официальной религии культ вуду вместо христианства) – такая страна называться европейской не может.

Где же выход?

Выход в объединении активных и ответственных граждан, продолжающих верить в свою страну, связывать с нею свое будущее и не думающих об эмиграции.

Еще до того, как я стал гражданином Украины, я задумывался над судьбой страны, которая долго находилась в состоянии междоусобиц и гражданских войн, как следствие – теряя перспективы. Индивидуализм украинских политиков, склонность к эгоцентризму и борьба за булаву неизменно приводили к одному: Выговского свергал Тетеря, Тетерю – Брюховецкий, Брюховецкого – Дорошенко. Часто – используя внешние силы и коррупцию (пример – Мазепа, купивший гетманство у князя Голицина).

Но эта чехарда на фоне крупнейших мировых изменений (подумайте: "Руина Украины" совпадает с Золотым веком в Европе, временами Людовика XIV, Славной Революции в Англии, развитием Пруссии, Московского царства, Швеции) обрекала украинскую казацкую элиту на маргинальное существование. Мир двигался вперед, а украинские гетманы занимались выяснением главного для них вопроса: кто кому Самойлович?

Глобальные изменения в мире – постепенное торжество консерватизма над демолиберализмом, ослабление влияния США на Восточную Европу, крах евроинтеграции, как некоей новой идеологической парадигмы для постсоветского пространства, вакуум в отношениях Украины с Россией – создают предпосылки для того, чтобы начать внутреннее изменение украинского общества.

В основу новой государственной политики должны лечь три кита, на которых и должна базироваться вся дипломатическая, экономическая и общественно-политическая активность нашей страны. Во-первых, это экономический прагматизм, исходящий из интересов украинского народа. Не МВФ, не западные доноры должны диктовать нам линию поведения, а исключительно интересы народа. Экономический прагматизм – это путь к минимизации давления государства на бизнес, это солидарность всех слоев общества и социальная ответственность бизнеса, это борьба за новые рынки – в том числе российский рынок и рынки стран СНГ, которые сегодня для нас закрыты. Лозунг "Обогащайтесь!", в 1920 годы прошлого века за считанные месяцы выведший советскую страну из разрухи и голода в эпоху нового процветания, должен стать лозунгом дня сегодняшнего.

Во-вторых, это политический реализм, который диктует Украине необходимость приоритетного внимания к проблемам консолидации общества, выхода из кризиса, переустройства системы – в том числе принятия новой Конституции Украины (кстати, именно оппозиция первой из политсил разработала свой вариант Основного Закона), решение острых вопросов с нашими соседями путем политических переговоров, а главное – достижение мира и компромисса на востоке страны. Мир должен стать первоосновой дальнейшего развития. Страна должна сойти с военных рельсов, в отношения между гражданами должны вернуться доверие (что будет сделать исключительно сложно).

Граждане должны осознать, что главный враг Украины – не Россия, а безголовость и мелочность элиты, непрофессионализм управленцев, внутренняя вражда, неумение ставить конкретные цели и отсутствие критического мышления.

В-третьих, здоровый консерватизм. Уважение к традициям, истории, канонической Церкви, языкам и культурам всех народов, населяющих Украину, – это краеугольный камень. Эксперименты в этой сфере, попытки политиков создать искусственную "карманную" Церковь, навязать в виде новых героев Бандеру и Шухевича, попрать память тех, кто реально добывал Великую Победу, перевернуть с ног на голову историю, предписав, на каком языке разговаривать и снимать кино, – это путь в тупик, это экстремизм.

Эти три составляющие – уверен – должны стать основой для объединительного процесса граждан Украины, основой нового политического движения.

Замечательный украинский поэт-шестидесятник Василь Симоненко в стихотворении, посвященном Украине, сказал: "Пусть молчат Америки и России, когда я с Тобою говорю!". Мы должны научиться говорить с Украиной без оглядки на то, что нам пытаются диктовать из Вашингтона или Москвы, из Брюсселя или любого другого политического центра. Да, мы должны идти в ногу с мировым мейнстримом и соответствовать духу времени, быть современными и прогрессивными. Но это не значит, что мы должны повторять ошибки власти, плывущей по течению, не имеющей собственного "я", а полагающейся на "авось": "Авось выиграет Клинтон!", "Авось Россия распадется!", "Авось нам дадут миллиард взаймы!".

Мир меняется. Пора меняться Украине. Меняться к лучшему. Верю в то, что разум наконец-то восторжествует над эмоциями.