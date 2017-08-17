Три гудка в тумане. Что осталось от легендарного украинского судостроения

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

На советских руинах

До 1990 года советское судостроение являлось одним из главенствующих в мире. Среди других производителей ему доставалась примерно треть мировых заказов. Являясь элементом огромной экономической системы Советского Союза, судостроение УССР строило практически все типы судов (пассажирские, танкеры, сухогрузы, военные корабли), а также теплоходы, портовые краны, катера, земснаряды, траулеры, рефрижераторы и буксиры и пр.

При Советском Союзе Украина производила и ремонтировала 70% гражданского и военного флота. После распада Союза на территории Украины остался мощный судосторительный комплекс: 11 судостроительных заводов, которые давали более 30% судостроительной продукции СССР, 7 предприятий судового машиностроения, 11 предприятий морского приборостроения, 27 отдельных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

Среди крупнейших судостроительных заводов: ОАО "Судостроительный завод "Лиман" (Николаев); ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара" (Николаев); ОАО "Судостроительный завод "Океан" (Николаев); ОАО "Завод "Ленинская кузница". (Киев); ОАО "Севастопольский морской завод" (Севастополь); ОАО "Судостроительный завод "Залив" (Керчь); ОАО "Херсонский судостроительный завод" (Херсон); ПО "Море" (Феодосия); ПО "Килийский судостроительно-судоремонтный завод" (Килия); ЗАО "Запорожский судостроительный завод" (Запорожье); АХК "Черноморский судостроительный завод".

Однако с распадом СССР наступил период длительного спада. Он продолжался до 1999 года и был обусловлен сведением до минимума госзаказов на судостроение. Всего с 1992 по 2003 год 11 верфей и заводов страны выпустили 237 плав. единиц общей стоимостью 1,5 млрд долларов. При этом отечественные заказы были минимальны – 30 единиц на сумму в 75 млн долларов.

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В то же время за первые годы независимости были достроены 5 (из 12) наиболее готовых кораблей, оставшихся на заводах после распада СССР. Прежде всего это корабль управления "Славутич" (ЧСЗ, Николаев, 1992), фрегат "Гетман Сагайдачный" (завод "Залив", Керчь, 1993), корветы "Луцк" и "Тернополь" (завод "Ленинская кузница", ныне "Кузня на Рибальському", Киев, 1995 и 2006) и малый десантный корабль на воздушной подушке "Донец" (завод "Море", Феодосия, 1995). Остальные недостроенные корабли пошли на металлолом или были проданы (авианесущий крейсер "Варяг"). Последним уже в марте 2017 года решили продать на металлолом недостроенный ракетный крейсер "Украина" (бывший "Адмирал Лобов"), простоявший у заводского причала более 25 лет, ведь без согласия РФ Украина не имела права на продажу корабля.

С 2000 года на предприятиях был зафиксирован рост объемов выпуска продукции. В 2003-2004 годах судостроительными заводами построено и передано заказчикам 72 судна общей стоимостью 140,5 млн долларов. Были выполнены судостроительные работы на общую сумму в 232 млн гривен. Однако украинское судостроение проигрывало конкуренцию по дешевизне китайским коллегам, и количество заказов извне сокращалось из года в год. Надежды на преодоление системного кризиса в виде отсутствия заказов связывались традиционно с Россией.

Начиная с 2010 года, отрасль иногда будоражили слухи о возможном размещении заказов на ремонт кораблей ЧФ РФ, базирующихся в Севастополе. К концу 2013 года это было вполне реально: после отказа Украины от похода в ЕС, президент Украины Виктор Янукович получил от Владимира Путина скидку в цене на газ, кредитную линию в 15 миллиардов долларов и обязательства по расширению производственной кооперации с украинскими предприятиями авиа-, ракето-, судостроения.

Однако в 2014 году после смены власти в Киеве от былых планов решили отказаться. Новые власти взяли курс на отказ от производственной кооперации с Россией в угоду Ассоциации с ЕС.

В результате Украина потеряла треть судостроительных мощностей, в частности такие известные предприятия, как "Залив" (Керчь), "Море" (Феодосия) и Севморзавод (Севастополь).

Кроме того, три основных предприятия Николаева — "Черноморский судостроительный завод", ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара" и "Николаевский судостроительный завод "Океан" сегодня практически простаивают.

В феврале 2014 года стало известно, что обанкротился Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ). А в июле 2017 года на ЧСЗ наложили арест.

В июле 2016 года хозяйственный суд Херсонской области признал банкротом ПАО "Херсонский судостроительный завод" (ХСЗ), входящее в состав Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-холдинга" Вадима Новинского.

Арестованное имущество завода "Океан", еле дышащий Черноморский судостроительный завод, и предприятие, окончательно превратившееся в пустырь – Судостроительный завод имени 61 коммунара.

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В компании Smart Maritime Group отмечали, что даже несмотря на 100% загрузку стапелей заводов, значительных доходов от этого нет — основные заказы составляют судоремонт и строительство небольших суден.

"Предприятия загружены, в первую очередь, судоремонтными заказами и строительством небольших судов. Тогда как в 2012 году, например, ХСЗ строил полнокомплектные танкеры, каждый стоимостью 17 млн долл, а ЧСЗ выполнял работы по строительству корвета для ВМС Украины", — отметили в пресс-служба холдинга.

Мрачная ситуация и на киевском судостроительным заводе "Ленинская кузница", а ныне "Кузня на Рибальському". Специализация предприятия достаточно широкая – от легких патрульных катеров до сухогрузов и танкеров дедвейтом до 5 тыс. тонн. Но на сегодня пакет заказов ограничивается судоремонтными работами.

На заводе говорят, что главной проблемой, с которой столкнулись все судостроительные предприятия, — резкое сокращение заказов и потеря квалифицированного персонала.

Мечты о флоте

Несмотря на тяжелую ситуацию в отрасли, о восстановлении, по крайней мере, военного кораблестроения, высшее руководство страны говорит с помпой.

Еще в августе 2014 года президент Петр Порошенко отмечал: "Украина была, есть и будет морской державой". Однако он признавал, что необходимых средств в бюджете для формирования заказов пока нет.

По его словам, боевое ядро флота будут составлять корабли-носители ударного оружия, береговые ракетные и артиллерийские комплексы.

В то же время в августе 2016 года глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян признавал, что на сегодня в стране практически полностью уничтожена судостроительная отрасль.

"В Украине была безумно богатая инфраструктура морских и речных портов, огромные коммерчески эффективные судоходные компании, судостроительные заводы. И это все исчезло. Этого нет", — писал он на своей странице Facebook.

По материалам из открытых источников интернет