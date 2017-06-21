Администрация морпортов инвестирует в обновление флота 5 млрд грн

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Администрация морских портов Украины собирается до 2021 года инвестировать в обновление флота своих филиалов 4,95 млрд грн, сообщили в пресс-службе АМПУ.

Такие данные содержаться в программе обновления флота на 2017-2021 годы.

Согласно программе, АМПУ планирует направить 2,25 млрд грн на приобретение ледокола для Мариупольского порта в 2020 году и 930 млн грн на приобретение самоотвозного землесоса для филиала АМПУ "Дельта-Лоцман" в 2017-2018 годах.

Также планируется направить 50 млн грн на несамоходную нефтеналивную баржу для порта "Измаил" в 2019 году, 20 млн грн на промерный катер и 400 млн грн на две грунтоотвозные самоходные шаланды для "Дельта-Лоцмана" в 2018-2019 годах.

В 2018-2021 годах планируется направить 700 млн грн на закупку семи многофункциональных судов для семи портов и 450 млн грн на закупку шести лоцманских катеров для "Дельта-Лоцмана", а также 150 млн грн на закупку буксира с ледовым подкреплением и малой осадкой для порта "Измаил" в 2020 году.

Филиалы АМПУ имеют 126 судов восьми различных типов. Наибольшее количество судов находится на балансе филиала "Дельта-Лоцман" – 31, а меньше всего – у Скадовского порта, только три.

Как сообщалось ранее, американский фонд Navigator Principal Investors может вложить в украинские порты и сельское хозяйство порядка 100 миллионов долларов.