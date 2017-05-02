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    Российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота

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    Учения подразделений специального назначения по обороне главной базы подводных сил Северного флота от атаки диверсантов прошли в гарнизоне Гаджиево, сообщила пресс-служба СФ РФ.
    Канал Минобороны России на Youtube

    В ходе учений, одной из основных задач которых была проверка готовности отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами, были выполнены задачи обследования акватории пункта базирования атомных подводных лодок с воздуха, с воды и под водой, причалов и корпусов субмарин на предмет условного минирования.

    "В главной базе подводных сил СФ — гарнизоне Гаджиево проведено двустороннее учение подразделений специального назначения. В ходе учения были отработаны вопросы обороны пункта базирования АПЛ от атаки условного противника с воды, суши и с воздуха", — сказано в сообщении.

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    В нем отмечено, что в учениях были задействованы более 350 спецназовцев и около 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, снегоходы А-1, противодиверсионные катера типа "Грачонок", беспилотные летательные аппараты "Орлан", вертолет Ми-8, средства буксировки боевых пловцов под водой.

    В рамках выполнения боевых упражнений бойцы отрядов по борьбе с ПДСС провели практические гранатометания и стрелковые упражнения из автоматов и пистолетов для стрельбы под водой АПС и СПП-1. При ведении тактических действий, обнаружении и захвате условных диверсантов военнослужащие отработали навыки рукопашного боя на берегу и под водой.

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