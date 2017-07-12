МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Проверка боеготовности Черноморского флота проходит в Крыму и в Черном море, по тревоге подняты береговые и корабельные соединения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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"Управление ЮВО начало проверку уровня боевой готовности сил ЧФ, в рамках которой по тревоге подняты отдельные береговые и корабельные соединения ЧФ, осуществляется проверка штабов по организации управления силами и способность соединений и частей к выполнению задач по предназначению. В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения сигнала "тревога" ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море. Проверка боеготовности сил флота продлится несколько дней и пройдет в пределах полигонов Черноморского флота в Крыму и в Черном море.

Напомним, Киев планирует на сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре, представить новые инициативы по возвращению Крыма.