наверх
28.04.201711:35
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Госдуме посоветовали Киеву не шутить с Черноморским флотом РФ

    (обновлено: )1215120
    По словам депутата Госдумы РФ от крымского региона Руслана Бальбека, украинские военные демонстрируют "полное невежество" в отношении противолодочной борьбы на море, оперируя "сомнительными данными".
    Прибытие подводной лодки Новороссийск в порт Севастополя
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Киевским властям не стоит шутить с российским Черноморским флотом, выдвижение украинских подводных лодок к берегам Крыма стало бы для них "походом в один конец", заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму

    Ранее капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков заявил, что если бы у Украины "было хотя бы пяток подводных лодок", то она смогла бы уничтожить Черноморский флот.

    "В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику — иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит", — сказал Бальбек РИА Новости.

    По его словам, украинские военные демонстрируют "полное невежество" в отношении противолодочной борьбы на море, оперируя "сомнительными данными".

    "Подойти к охраняемой военно-морской базе на дистанцию торпедного залпа получается только у голливудских героев, в жизни все намного сложнее. И, судя по тому, какие тактические гении военно-морского дела выступают в роли экспертов для украинских изданий, создается впечатление, что для интервью набирают людей по принципу "самая фантастическая версия", — сказал депутат.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Польше напали на украинскую процессию
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Учения в метрополитене по обеспечению безопасности во время "Евровидения-2017"
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?