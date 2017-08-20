наверх
20.08.201713:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Вице-премьер РФ нелестно высказался о судостроении в Украине

    (обновлено: )641100
    Дмитрий Рогозин считает, что украинские коллеги не видят иной перспективы для своего судостроения, кроме как "носить кофе морпехам США" в Очакове.
    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что украинские коллеги не видят иной перспективы для своего судостроения, кроме как "носить кофе морпехам США" в Очакове.

    Строительство базы ВМС Украины в Очакове
    Фотоиз открытых источников
    Что американцы строят в Очакове?

    Так он отреагировал в своих аккаунтах в Facebook и Twitter на размещенную на сайте РИА Новости статью "Кладбище недостроя: как "утонул" флот Украины", в которой описывается прискорбная ситуация на судостроительных заводах в Николаеве.

    Рогозин напомнил, что в декабре 2013-го по поручению президента РФ он посетил вместе с экспертами ВПК Николаевские верфи "для определения перспектив кооперации".

    "Встречали нас очень тепло. Договорились о плане сотрудничества. Через месяц началась активная фаза киевского путча, и все наши надежды на возрождение тесных экономических связей с Украиной, а вместе с ними и последний шанс судостроения на Украине подняться, — всё это умерло", — написал вице-премьер.

    "Мы немедленно приступили к импортозамещению, восстановили крымские судостроительные предприятия, активизировали строительство верфи в приморском Большом Камне, создали с нуля на рыбинском заводе "Сатурн" новую отрасль — морское газотурбостроение. А наши украинские коллеги иной перспективы, как носить кофе морпехам США в Очакове, больше не видят", — написал Рогозин.

    Ранее на сайте ВМС США появилась информация, что военнослужащие морского десантного инженерно-строительного батальона начали строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Согласно сообщению, американские военные прибыли в Очаков в апреле и занимались подготовкой к началу строительства. Ожидается, что центр будет использоваться для планирования и оперативного командования при проведении военных учений в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция на месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Государственная фискальная служба Украины
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Политолог Виталий Бала
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину