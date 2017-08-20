Вице-премьер РФ нелестно высказался о судостроении в Украине

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что украинские коллеги не видят иной перспективы для своего судостроения, кроме как "носить кофе морпехам США" в Очакове.

Так он отреагировал в своих аккаунтах в Facebook и Twitter на размещенную на сайте РИА Новости статью "Кладбище недостроя: как "утонул" флот Украины", в которой описывается прискорбная ситуация на судостроительных заводах в Николаеве.

Рогозин напомнил, что в декабре 2013-го по поручению президента РФ он посетил вместе с экспертами ВПК Николаевские верфи "для определения перспектив кооперации".

"Встречали нас очень тепло. Договорились о плане сотрудничества. Через месяц началась активная фаза киевского путча, и все наши надежды на возрождение тесных экономических связей с Украиной, а вместе с ними и последний шанс судостроения на Украине подняться, — всё это умерло", — написал вице-премьер.

"Мы немедленно приступили к импортозамещению, восстановили крымские судостроительные предприятия, активизировали строительство верфи в приморском Большом Камне, создали с нуля на рыбинском заводе "Сатурн" новую отрасль — морское газотурбостроение. А наши украинские коллеги иной перспективы, как носить кофе морпехам США в Очакове, больше не видят", — написал Рогозин.

Ранее на сайте ВМС США появилась информация, что военнослужащие морского десантного инженерно-строительного батальона начали строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Согласно сообщению, американские военные прибыли в Очаков в апреле и занимались подготовкой к началу строительства. Ожидается, что центр будет использоваться для планирования и оперативного командования при проведении военных учений в Украине.