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    Политика

    В Блоке Порошенко объяснили, зачем американцы строят центр ВМС в Очакове

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (279)

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    По словам нардепа Ирины Фриз, необходимость строительства центра ВМС вызвана многолетней политикой Российской Федерации, "Украина и впредь будет расширять и углублять сотрудничество со странами Североатлантического альянса".
    Закладка фундамента базы ВМС в Очакове
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    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Строительство оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове на юге Украины инженерными подразделениями США вызвано многолетней политикой РФ и необходимо в рамках координации Киева с НАТО, заявила депутат парламента от фракции "Блок Петра Порошенко", глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

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    Ранее на сайте ВМС США появилась информация о том, что военнослужащие морского десантного инженерно-строительного батальона начали строительство оперативного центра ВМС на военно-морской базе в Очакове. Согласно сообщению, американские военные прибыли в Очаков в апреле и занимались подготовкой к началу строительства. Ожидается, что центр будет использоваться для планирования и оперативного командования при проведении военных учений в Украине.

    "Такая необходимость вызвана многолетней политикой РФ. Украина и впредь будет расширять и углублять сотрудничество со странами Североатлантического альянса, с целью создания мирного и безопасного пространства в Восточной Европе", — приводит слова Фриз пресс-служба ее партии на своем сайте.

    Фриз напомнила, что в этом году парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)". "Законопроект позволил четко установить курс Украины на приобретение членства в Североатлантическом альянсе", — сказала она.

    Парламентарий отметила, что Украина рассматривает такое строительство "насущной необходимостью в рамках повышения обороноспособности государства, развития ВМС Украины, а также проведения и координации мер безопасности со странами-членами НАТО".

    В июле на юге Украины прошли учения Sea Breeze-2017. В них участвовали представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. В начале сентября на Украине пройдут международные учения Rapid Trident-2017, в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.

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