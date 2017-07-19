наверх
19.07.201713:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Активная фаза Sea Breeze-2017: многонациональная эскадра вышла в море

    (обновлено: )55
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net
    Многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу
    Думская.net

    Рекомендуем

    Массовые протесты в ВаршавеМассовые протесты в Варшаве11:24 19.07.2017
    Днепр в Киеве зарастает водорослямиДнепр зеленый. Река в Киеве зарастает водорослями18:15 18.07.2017
    Под зданием Печерского суда Киева подрались депутаты Игорь Мосийчук и Сергей КаплинФотоитоги 18 июля: драка нардепов, Трамп с битой, суд над Розенблатом17:54 18.07.2017
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату"Изнасилование правосудия". Затянувшийся суд над нардепом Розенблатом17:14 18.07.2017
    Пригодится в хозяйстве: енот Семен любит стирать и есть вафли12:48 18.07.2017
    Стамбул затопил сильный ливеньСтамбул "ушел под воду": сильный ливень затопил улицы города12:30 18.07.2017
    Высотное здание горит на Новом Арбате в МосквеПожар в высотке в центре Москвы12:16 18.07.2017
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукционКрасное Ferrari Элтона Джона выставили на продажу11:58 18.07.2017
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, ХорватияЕвропа в огне: горят курорты Черногории и Хорватии11:06 18.07.2017
    Все фотоленты

    Сегодня с раннего утра многонациональная эскадра начала выход в море, чтобы участвовать в активной фазе учений "Си Бриз-2017". Об этом сообщает "Думская".

    В этом году для руководства учениями создан многонациональный штаб морских операций, который будет работать в режиме "свободной игры". Это означает, что у военных нет заранее подготовленного плана, поэтому все события учений будут развиваться спонтанно на основании вводных задач, которые поставит руководство. Начальником многонационального штаба стал капитан первого ранга Андрей Рыженко.

    О серьезных намерениях руководства учений говорит тот факт, что помимо большой морской суеты, над одесским портом сегодня была суета воздушная. Американский разведчик P-8 Poseidon, видимо присматриваясь к будущему району учений, сделал два прохода над Западной базой, а над акваторией порта в сторону аэродрома Школьный прошла пара "крокодилов" армейской авиации (Ми-24) и морской Ка-27.

    Смотрите также: ВСУ масштабно десантировались на остров в рамках Sea Breeze-2017

    Первыми в море вышли "малыши" — катер "Скадовск" и водолазное судно "Почаев". Турецкая подлодка S349 Batiray тоже покинула Новую гавань. Из Практической вышел красавец "Григорий Куропятников", а следом начали подтягиваться основные фигуры. Экипаж американского крейсера Hue City еще утром выкатил на полетную палубу один из своих вертолетов MH-60R, а в 10:30 его начали оттаскивать от причала 1К Контейнерного терминала. Следом, сразу за крейсером вышел эсминец Carney, а румынский корвет все узнали еще издалека по характерному черному дыму. Турецкий фрегат F241 Turgutreis покинул 16 причал морвокзала около полудня, а большой десантный корабль турков остался у причала еще на несколько часов.

    Как и в прошлые годы, корабли займутся в море задачами по противокорабельной и противовоздушной обороне. Руководство учений не раз подчеркивало, что одной из основных задач этого года станет поиск подводной лодки противника, роль которой будет выполнять турецкая субмарина. Для ее поиска будут опробованы все имеющиеся силы и средства.

    19 июля на учениях ожидается большой десантный день. БДК ВМС Турции и украинский "Юрий Олиференко" должны высадить многонациональные подразделения морпехов на двух полигонах. 

    Ссылки по теме:
    Теги: