Активная фаза Sea Breeze-2017: многонациональная эскадра вышла в море

Сегодня с раннего утра многонациональная эскадра начала выход в море, чтобы участвовать в активной фазе учений "Си Бриз-2017". Об этом сообщает "Думская".

В этом году для руководства учениями создан многонациональный штаб морских операций, который будет работать в режиме "свободной игры". Это означает, что у военных нет заранее подготовленного плана, поэтому все события учений будут развиваться спонтанно на основании вводных задач, которые поставит руководство. Начальником многонационального штаба стал капитан первого ранга Андрей Рыженко.

О серьезных намерениях руководства учений говорит тот факт, что помимо большой морской суеты, над одесским портом сегодня была суета воздушная. Американский разведчик P-8 Poseidon, видимо присматриваясь к будущему району учений, сделал два прохода над Западной базой, а над акваторией порта в сторону аэродрома Школьный прошла пара "крокодилов" армейской авиации (Ми-24) и морской Ка-27.

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Первыми в море вышли "малыши" — катер "Скадовск" и водолазное судно "Почаев". Турецкая подлодка S349 Batiray тоже покинула Новую гавань. Из Практической вышел красавец "Григорий Куропятников", а следом начали подтягиваться основные фигуры. Экипаж американского крейсера Hue City еще утром выкатил на полетную палубу один из своих вертолетов MH-60R, а в 10:30 его начали оттаскивать от причала 1К Контейнерного терминала. Следом, сразу за крейсером вышел эсминец Carney, а румынский корвет все узнали еще издалека по характерному черному дыму. Турецкий фрегат F241 Turgutreis покинул 16 причал морвокзала около полудня, а большой десантный корабль турков остался у причала еще на несколько часов.

Как и в прошлые годы, корабли займутся в море задачами по противокорабельной и противовоздушной обороне. Руководство учений не раз подчеркивало, что одной из основных задач этого года станет поиск подводной лодки противника, роль которой будет выполнять турецкая субмарина. Для ее поиска будут опробованы все имеющиеся силы и средства.

19 июля на учениях ожидается большой десантный день. БДК ВМС Турции и украинский "Юрий Олиференко" должны высадить многонациональные подразделения морпехов на двух полигонах.