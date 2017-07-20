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    Фотоленты

    Sea Breeze-2017: пограничники вышли в море

    (обновлено: )90
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine

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    Морские пограничники в разгар учений Sea Breeze-2017 тренируются в открытом море. Фотоотчет о тренировке выложила на своей странице в Facebook Госпонгранслужба Украины.

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    Учения Sea Breeze-2017 стартовали 10 июля на юге Украины. В них принимают участие представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.

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