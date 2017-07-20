Большой коррупционный скандал перестал быть тайной

Дарья Егорова, РИА новости Украина

В Окружном административном суде состоялось судебное заседание по иску Центра противодействия коррупции (ЦПК) к главному военному прокурору Анатолию Матиосу и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). ЦПК оспаривает действия руководителей этих двух органов, которое заключается в сокрытии от общественности деклараций военных прокуроров. Интерес связан с тем, что некоторые прокуроры, в частности заместитель Матиос — Дмирий Борзых, декларация которого тоже была засекречена, уже стали предметом антикоррупционных расследований.

ЦПК требует раскрыть данные

В апреле 2017 аналитики проекта "Декларация" сообщили об исчезновении из Реестра НАПК более 200 е-деклараций работников ГПУ и военных прокуратур. И произошло это после того, как неделю сайт не работал якобы по техническим причинам.

Большинство госслужащих, чьи декларации пропали — работники Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур. Среди них, в частности, заместители Главного военного прокурора Виктор Король и Дмитрий Борзых, начальник следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергей Личик и Военный прокурор Мариупольского гарнизона Олег Улановский. Всего более 70-ти.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из реестра по решению главного военного прокуратура Анатолия Матиоса.

"Такие мероприятия имеют исключительный и временный характер. При этом эти декларации хранятся на ресурсах Реестр и доступны для проверки. Решение НАПК основывается на статье 17 закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов" (решение органов о принятии специальных мер по работников суда и правоохранительных органов и их родственников являются обязательными для исполнения — ред.) И принято с осознанием возможных негативных последствий невыполнение постановления", — заявили в НАПК.

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В ЦПК уверены, что обнародование сведений об имущественном положении военных прокуроров (размер дохода, наличие ценного движимого имущества и недвижимого имущества и их стоимость) никоим образом не несет в себе угрозы жизни, здоровью или имуществу этих лиц. И в суде ЦПК требует отмены постановления заместителя Генерального прокурора Украины — Главного военного прокурора Матиоса А.В. от 31.03.2017 г. о засекречивании данных его подчиненных.

Антикоррупционер под прицелом

Это уже не первое сражение в судах Центра противодействия коррупции. До этого они требовали предоставить декларации сотрудников СБУ. На сегодняшний день ни один сотрудник СБУ не подал свою декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), кроме тех сотрудников, которые решили сменить место работы и тех, кто принимал участие в конкурсах на занятие должностей в других государственных органах. Но это всего 10-15 деклараций.

Сегодня коллегия судей Окружного административного суда Киева удовлетворила ходатайство Центра противодействия коррупции и обязала СБУ предоставить для ознакомления его представителям пакет документов по созданию и функционированию внутренней системы декларирования. Суд постановил, что, несмотря на то, что данная информация имеет гриф "для служебного пользования", стороны процесса имеют право знакомиться с материалами дела, а следовательно суд, который руководствуется Конституцией Украины, Кодексом об административном судопроизводстве и международно-правовыми договорами, не может в своих решениях опираться на ведомственные инструкции.

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Вместе с тем суд возложил ответственность на Центр противодействия коррупции по неразглашению полученных его представителями материалов с грифом "для служебного пользования".

Но что интересно, то, что сегодня сам глава ЦПК попал под антикоррупционное разбирательство. В США инициировали проверку использования денег американских налогоплательщиков общественными организации в Украине.

Как выяснилось, одним из субъектов разбирательства стала общественная организация – Центр противодействия коррупции в Украине, которую возглавляет активист Виталий Шабунин. Организацию подозревают в нецелевом использовании выделенных программами США грантовых средств, а членов Центра — в незаконном обогащении за счет денег американских налогоплательщиков, сказано в сообщении "Fox news".

"Глава Центра противодействия коррупции, получавший существенную финансовую поддержку от правительства США, выиграло от выгодных "сделок и откатов". Его директор Виталий Шабунин зарабатывает 34 000 долларов США в соответствии с его налоговой декларацией. В 2010 году он купил квартиру за 60 000 долларов. В 2014 году он приобрел землю под Киевом за 20 000 долларов.

В 2016 году он продал свою квартиру за 34 000 долларов и построил дом за 83 000 долларов. Все свойства зарегистрированы на имя его жены, и нет никаких залогов на недвижимость", — говорится в статье "Коррумпированная Украина оказалась нулевой в столкновении между Востоком и Западом, США и Россией".

Все это может перерасти в большой коррупционный скандал.