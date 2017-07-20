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    Аналитика и комментарии

    Большой коррупционный скандал перестал быть тайной

    (обновлено: )55310
    Центр противодействия коррупции (ЦПК) намерен заставить военную прокуратуру рассекретить декларации подчиненных Анатолия Матиоса, но при этом сам глава ЦПК может попасть под пресс США.
    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    УНИАН Соколовская Инна

    Дарья Егорова, РИА новости Украина

    В Окружном административном суде состоялось судебное заседание по иску Центра противодействия коррупции (ЦПК) к главному военному прокурору Анатолию Матиосу и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). ЦПК оспаривает действия руководителей этих двух органов, которое заключается в сокрытии от общественности деклараций военных прокуроров. Интерес связан с тем, что некоторые прокуроры, в частности заместитель Матиос — Дмирий Борзых, декларация которого тоже была засекречена, уже стали предметом антикоррупционных расследований.

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    Олег Ляшко. Архивное фото
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    В апреле 2017 аналитики проекта "Декларация" сообщили об исчезновении из Реестра НАПК более 200 е-деклараций работников ГПУ и военных прокуратур. И произошло это после того, как неделю сайт не работал якобы по техническим причинам.

    Большинство госслужащих, чьи декларации пропали — работники Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур. Среди них, в частности, заместители Главного военного прокурора Виктор Король и Дмитрий Борзых, начальник следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергей Личик и Военный прокурор Мариупольского гарнизона Олег Улановский. Всего более 70-ти. 

    В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из реестра по решению главного военного прокуратура Анатолия Матиоса.

    "Такие мероприятия имеют исключительный и временный характер. При этом эти декларации хранятся на ресурсах Реестр и доступны для проверки. Решение НАПК основывается на статье 17 закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов" (решение органов о принятии специальных мер по работников суда и правоохранительных органов и их родственников являются обязательными для исполнения — ред.) И принято с осознанием возможных негативных последствий невыполнение постановления", — заявили в НАПК.

    Анатолий Родзинский
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    В ЦПК уверены, что обнародование сведений об имущественном положении военных прокуроров (размер дохода, наличие ценного движимого имущества и недвижимого имущества и их стоимость) никоим образом не несет в себе угрозы жизни, здоровью или имуществу этих лиц. И в суде ЦПК требует отмены постановления заместителя Генерального прокурора Украины — Главного военного прокурора Матиоса А.В. от 31.03.2017 г. о засекречивании данных его подчиненных.

    Антикоррупционер под прицелом

    Это уже не первое сражение в судах Центра противодействия коррупции. До этого они требовали предоставить декларации сотрудников СБУ. На сегодняшний день ни один сотрудник СБУ не подал свою декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), кроме тех сотрудников, которые решили сменить место работы и тех, кто принимал участие в конкурсах на занятие должностей в других государственных органах. Но это всего 10-15 деклараций.

    Сегодня коллегия судей Окружного административного суда Киева удовлетворила ходатайство Центра противодействия коррупции и обязала СБУ предоставить для ознакомления его представителям пакет документов по созданию и функционированию внутренней системы декларирования. Суд постановил, что, несмотря на то, что данная информация имеет гриф "для служебного пользования", стороны процесса имеют право знакомиться с материалами дела, а следовательно суд, который руководствуется Конституцией Украины, Кодексом об административном судопроизводстве и международно-правовыми договорами, не может в своих решениях опираться на ведомственные инструкции. 

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
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    Вместе с тем суд возложил ответственность на Центр противодействия коррупции по неразглашению полученных его представителями материалов с грифом "для служебного пользования".

    Но что интересно, то, что сегодня сам глава ЦПК попал под антикоррупционное разбирательство. В США инициировали проверку использования денег американских налогоплательщиков общественными организации в Украине.

    Как выяснилось, одним из субъектов разбирательства стала общественная организация – Центр противодействия коррупции в Украине, которую возглавляет активист Виталий Шабунин. Организацию подозревают в нецелевом использовании выделенных программами США грантовых средств, а членов Центра — в незаконном обогащении за счет денег американских налогоплательщиков, сказано в сообщении "Fox news".

    Рукопожатие. Архивное фото
    REUTERS Thomas Peter
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    "Глава Центра противодействия коррупции, получавший существенную финансовую поддержку от правительства США, выиграло от выгодных "сделок и откатов". Его директор Виталий Шабунин зарабатывает 34 000 долларов США в соответствии с его налоговой декларацией. В 2010 году он купил квартиру за 60 000 долларов. В 2014 году он приобрел землю под Киевом за 20 000 долларов.

    В 2016 году он продал свою квартиру за 34 000 долларов и построил дом за 83 000 долларов. Все свойства зарегистрированы на имя его жены, и нет никаких залогов на недвижимость", — говорится в статье "Коррумпированная Украина оказалась нулевой в столкновении между Востоком и Западом, США и Россией". 

    Все это может перерасти в большой коррупционный скандал. 

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