В борьбе с коррупцией депутаты стали "стрелочниками" - Постернак

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Верховная Рада решила работать 11 июля пока не рассмотрит все представления Генеральной прокуратуры на снятие с депутатов неприкосновенности, а также на привлечение к уголовной ответственности.

Также в повестке дня сессии минимум 10 законодательных инициатив, в частности вопрос о кибербезопасности и пенсионная реформа.

Проголосуют ли депутаты за снятие иммунитета с нескольких своих коллег, а также за непопулярные реформы, спрогнозировал политтехнолог Олег Постернак в эфире радиостанции Голос Столицы.

Олег Постернак/Facebook Олег Постернак

Шесть представлений ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности. Успеют ли депутаты рассмотреть их на этой неделе?

— Исходя из картины, которая у нас есть буквально по вчерашнему дню, когда фракция БПП приняла решение исключить Розенблата из состава, а "Народный фронт" готов поддержать представление на всех шестерых, я думаю, что в финале большая часть депутатов будет готова продемонстрировать украинскому обществу отсутствие желания держаться за депутатскую неприкосновенность. И хотя бы снять накал той большой, серьезной общественной дискуссии, которая сейчас начинается. Мы знаем, что к четвергу готовятся даже акции протеста в связи с этим, то ВРУ безусловно не станет проявлять корпоративную солидарность, а проявит такой жест готовности пойти на уступки обществу. Этот вопрос не будет скорее больше замыливаться, потому что очевидно, что стране нужны изменения в Конституцию касательно ограничения депутатской неприкосновенности. Но если даже изменения в Конституцию мы не готовы вносить сейчас, то хотя бы изменения в регламент, о чем многие-многие специалисты и эксперты говорят уже не раз, потому что это лишило бы нас множества проблем, связанных с восприятием украинского парламентаризма.

Несколько недель об этом только говорят, иногда закрадываются сомнения, что изменения в регламент кому-то нужны…

— Абсолютно с вами согласен, вот в этой ситуации должно было проявить себя гражданское общество, путем общественного давления, серьезной дискуссии, мощного лоббирования на уровне общественных институтов и негосударственных общественных организаций. Но этого не произошло. То есть, в этой ситуации заинтересованные лица: международные наши партнеры, которые давят на Банковую с целью демонстрации более-менее серьезных успехов в борьбе с коррупцией, и прежде всего в высших эшелонах власти. Депутаты стали, по сути, стрелочниками. Другой вопрос, законны или незаконны проволочки, процедурные моменты, хитрости регламентного комитета, и самое главное, финальные договоренности вторника-среды в стенах самой ВРУ. Этот вопрос, к сожалению, у нас не отрегулирован и вряд ли в ближайшее время мы можем надеяться на серьезные подвижки в этом вопросе. Собственно, еще раз повторюсь, крайне операционально было продемонстрировано вообще отсутствие роли гражданского общества в этом процессе. Хотя больше всего в этом должна заинтересована быть именно украинская общественность. Понятное дело, что депутаты не обладают таким страстным желанием немедленно взять и оголить себя, и снять всю депутатскую неприкосновенность.

На этой неделе профильный комитет рекомендовал принять пенсионную реформу в первом чтении. Какие перспективы?

— Парламент не хочет идти на рожон, а АП вместе с Кабмином вынуждены выполнять инструкции МВФ, но при этом сохранив свое лицо, то конечно же, как компромисс, вариант первого чтения всех на этом этапе устроит. Пенсионная реформа требует очень существенного внимания. Кстати, она одна из самых стратегических среди всех реформ, которые предполагается рассмотреть украинским парламентом, прежде всего, закамуфлированный страховой стаж, 25 лет, он автоматически повышает пенсионный возраст. Хотя самого, по факту, повышения пенсионного возраста не происходит. Вот именно с этого момента начинается острое восприятие этой реформы. Плюс, для некоторых депутатов и фракций это потрясающая почва для отличного позиционирования, поэтому правительство не хочет слишком взъезжать в эту дискуссию, и попытается оперативно, в условиях, когда большинство депутатов будет присутствовать в зале заседаний, молниеносным способом провести во втором чтении эту реформу. И по крайней мере продемонстрировать МВФ усилия и направленность на перспективы осуществления этой пенсионной реформы. Скорее всего, будет так.

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А что касается медицинской реформы, есть ли готовность поддержать этот документ во втором чтении?

— Нет, на это есть объективные обстоятельства. Первое обстоятельство — недовольство со стороны большинства депутатов и части экспертов деятельностью Минздрава. Второй момент — крупное фармацевтическое лобби, которое крайне засело в стенах ВРУ и имеет решающий перевес в решении таких стратегических вопросов. Ну и третья причина: конфликт между Минздравом и парламентским комитетом по вопросам здравоохранения, так как это тоже существенно влияет на работу. Если завтра поступят, как обычно во втором чтении, давая тысячи поправок, ВРУ будет вынуждена скрупулезно и методично рассматривать этот вопрос. То есть голосов для медицинской реформы вряд ли таким быстрым наскоком можно собрать, как хотелось бы это правительству, Минздраву, тем кругам, которые лоббируют эту медицинскую реформу.

Если реформы не будут проголосованы, какие будут последствия с международной точки зрения?

— Катастрофы точно не будет, потому что отсрочка очередного транша — это не критически для экономики Украины, особенно в нынешнем положении. Если бы это было в самый пиковый, проблемный, например, 2014 год, то, возможно, да. Сейчас же, когда страна более-менее на ногах стоит, я не думаю, что вызовет какие-то колоссальные финансовые трудности или проблемы.

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Но с другой стороны, это, конечно же, демонстрирует Украину как страну, в которой есть более-менее разные мнения и может быть даже на каком-то этапе не стоит полностью ложиться, простите за сленг, под МВФ, и выполнять все инструкции. Ведь они исходят из собственных расчетов финансовой способности страны, перспективы выплатить кредит. А мы должны исходить из стратегического видения развития нашего государства, и, например, та же пенсионная реформа, например, МВФ не будет учитывать такие моменты, как количество пенсионеров и огромные дыры, которые есть сейчас в ПФУ.

Ранее политолог Андрей Миселюк в эфире "ГС" заявил, что представление Луценко на снятие иммунитета с Довгого по обвинению в коррупции было основательным, но регламентный комитет всегда поддерживает тех, против кого такие обвинения выдвигают.

Адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.