НАБУ расследует 61 дело по е-декларациям - СМИ

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует 61 уголовное производство по итогам анализа электронных деклараций. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Цензор.НЕТ.

Более половины дел расследуются по факту незаконного обогащения, 19 — по возможному декларированию недостоверной информации.

В действиях пяти чиновников усматриваются признаки обоих преступлений.

"Среди фигурантов дел самую многочисленную группу образуют судьи — 17 человек. На втором месте народные депутаты — 16. В отношении руководителей центральных органов исполнительной власти открыто 12 уголовных производств", — сказано в сообщении.

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Шесть производств касаются е-деклараций служащих центральных органов исполнительной власти, по 2 — сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов, по 1 — служащего СБУ, главы райгосадминистрации, заместителя главы областного совета, заместителя министра, лица высшего офицерского состава военного формирования, руководителя неприбыльного учреждения.

В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.