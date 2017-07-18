Fox News: Украину спасет операция от "рака коррупции"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Украина стала "ареной для столкновения цивилизаций", для противостояния принципа верховенства закона и права сильного. Несмотря на западные санкции, страна на восточном фланге НАТО, как и прежде, охвачена войной", – пишет в статье для Fox News бывший посол США и пресс-секретарь Госдепартамента Адам Эрели.

Седьмого июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил Курта Волкера специальным представителем на переговорах по Украине, напоминает экс-посол. Необходимый, но отнюдь не достаточный шаг, считает Эрели. Исполнение минских соглашений позволит снизить уровень насилия в стране, но не излечит Украину от стремительно разрушающего ее "рака", который наносит государству большой урон – коррупции, считает политик.

В 2015 году в списке подверженных коррупции стран Transparency International Украина заняла 130-е из 168 мест. Хуже, чем Россия, отмечает автор: последней досталась 119-я строчка. Как показали результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации и ведущей независимой инвестиционной компании Украины Dragon Capital, "главным препятствием для инвестиций в экономику Украины иностранные инвесторы считают масштабную коррупцию и недостаток доверия к судебной системе", говорится в статье.

К тому же эти проблемы существовали и до того, как на востоке страны разгорелся конфликт, напомнил Адам Эрели. ОБСЕ отмечает: "Хотя политическая ситуация и ситуация в области безопасности в последние годы ухудшились, проблемы носят долгосрочный характер и вызваны неблагоприятными условиями для предпринимательской деятельности, слабостью государственных институтов и масштабной коррупцией".

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Гниение, охватившее институты, по мнению Адама Эрели, составляет основу проблемы, а чиновники, которые призваны продвигать антикоррупционную политику, сами замешаны в коррупционных махинациях. В прошлом году премьер-министр Украины признал: "В борьбе с коррупцией самое слабое звено – это украинские суды". Несмотря на инициативу, обязывающую судей и других государственных служащих декларировать свое имущество в специальной базе данных в интернете, они продолжают разъезжать на Porsche и брать огромные взятки, говорится в публикации.

Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко вице-президент США Майк Пенс подчеркнул необходимость "дальнейших реформ для искоренения коррупции, улучшения условий для препирательства и реализации программы Международного валютного фонда для Украины". Его слова затронули саму суть эпидемии. Для избавления от "рака коррупции" Украине требуется радикальная операция, а закон Магнитского поможет наказать коррумпированных чиновников, пишет Адам Эрели.

На днях президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступил за создание необходимых органов для борьбы с коррупцией в Украине, и не отрицал идею создания отдельного Антикоррупционного суда, поддержав образование специальной антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы. Это следует из комментария представителя Европейского Союза Юргиса Вильчинскаса.

Он выразил позицию Евросоюза относительно высказывания Юнкера о необязательности создания отдельного антикоррупционного суда в Украине.

"Президент Юнкер был четким: борьба с коррупцией имеет решающее значение и требует дальнейшего ускорения и интенсификации. Важно то, чтобы был создан независимый, эффективный судебный орган с необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией", – заявил представитель ЕС.

"Как этот судебный орган будет называться и каким образом будет создан — это вопрос второстепенный. Важно то, чтобы этот орган был независимым, действенным, с надлежащими ресурсами и полномочиями", — добавил Вильчинскас.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что слова Юнкера о том, что ЕС считает достаточным создание в Украине специальной антикоррупционной палаты вместо отдельного Антикоррупционного суда, является следствием целенаправленной дезинформации европейских партнеров. Ранее ЕС выступал за создание в Украине отдельного антикоррупционного суда, однако эта идея до сих пор не была реализована.