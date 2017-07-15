НАБУ: для рассмотрения коррупционных дел не хватает судей

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Из направленных Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированнаой антикоррупционной прокуратурой в суд 75 дел по 23-м судебное разбирательство не началось, сообщили в пресс-центре НАБУ.

"Судебные приговоры пока вынесены только по 18 делам. Большинство из них — соглашения о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем, заключенные следствием в обмен на показания и/или компенсацию ущерба, причиненного государству", — говорится в сообщении.

В частности, в НАБУ напомнили, что в июне был вынесен лишь один судебный приговор, и тот в результате соглашения подозреваемого со следствием.

"Среди причин затягивания рассмотрения и такого незначительного количества приговоров, кроме проблем с определением подсудности, стоит отметить нехватку судей и их загруженность, отвод служителей Фемиды, неявку участников процесса, возвращение обвинительного акта прокурорам САП и т.д.", — пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачена схема завладения государственными средствами при проведении госзакупок государственного предприятия "Укрзализнычпостач".