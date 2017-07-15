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    Общество

    НАБУ: для рассмотрения коррупционных дел не хватает судей

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    По данным НАБУ, в июне был вынесен лишь один судебный приговор, и тот в результате соглашения подозреваемого со следствием: "Среди причин затягивания рассмотрения и такого незначительного количества приговоров стоит отметить нехватку судей".
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Из направленных Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированнаой антикоррупционной прокуратурой в суд 75 дел по 23-м судебное разбирательство не началось, сообщили в пресс-центре НАБУ.

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
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    "Судебные приговоры пока вынесены только по 18 делам. Большинство из них — соглашения о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем, заключенные следствием в обмен на показания и/или компенсацию ущерба, причиненного государству", — говорится в сообщении.

    В частности, в НАБУ напомнили, что в июне был вынесен лишь один судебный приговор, и тот в результате соглашения подозреваемого со следствием.

    "Среди причин затягивания рассмотрения и такого незначительного количества приговоров, кроме проблем с определением подсудности, стоит отметить нехватку судей и их загруженность, отвод служителей Фемиды, неявку участников процесса, возвращение обвинительного акта прокурорам САП и т.д.", — пояснили в ведомстве.

    Как сообщалось ранее, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачена схема завладения государственными средствами при проведении госзакупок государственного предприятия "Укрзализнычпостач".

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