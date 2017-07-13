Глава Еврокомиссии призвал Украину усилить борьбу с коррупцией

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о прогрессе Украины в проведении реформ и призвал страну усилить борьбу с коррупцией.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман и вице-президент Еврокомиссии, европейский комиссар по вопросам евро- и социального диалога Валдис Домбровскис достигли договоренности активизировать усилия по реализации совместной программы проведения реформ в Украине для того, чтобы украинская сторона до конца года могла получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС на 600 миллионов евро.

"Украина сделала огромный прогресс в последние годы в проведении реформ и еще остается много чего сделать. Мы думаем, что борьба с коррупцией это — главный козырь, с чем надо работать. Нужно усилить и интенсифицировать борьбу с коррупцией", — сказал Юнкер на 19-м саммите Украина-ЕС, который в четверг проходит в Киеве.

Он добавил, что также Украине нужно достичь прогресса и по другим пунктам согласованного с ЕС плана реформ.

Читайте также: Саммит Украина-ЕС. Прорыва не ждите — эксперт

Как сообщалось ранее, двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС стартовал в среду в Киеве, основными темами повестки дня стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.