Умер один из главных фигурантов дела о коррупции в ФИФА

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американец Чак Блейзер, который являлся одним из основных фигурантов дела о коррупции в Международной федерации футбола, бывший член исполкома организации, скончался в возрасте 72 лет, сообщил адвокат экс-чиновника, пишет Р-Спорт.

Отмечается, что Блейзер до конца своих дней боролся с раком.

"Мы по-настоящему опечалены кончиной нашего клиента и друга Чака Блейзера", — сказали адвокаты, слова которых приводит Франс Пресс.

Фото из открытых источников Чак Блейзер

Блейзер покинул исполком ФИФА в 2013 году, после того как были выявлены финансовые махинации во время его работы в Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). В том же году он признался в мошеннических операциях, уклонении от уплаты налогов и выплатил штраф в размере 1,9 миллиона долларов. Также он заявил, что члены исполкома ФИФА получали взятки во время выборов стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов. Впоследствии американец заключил сделку со следствием и помог собрать информацию о неправомерных действиях чиновников ФИФА.

В июле 2015 года ФИФА пожизненно отстранила Блейзера от любой связанной с футболом деятельности. В своем заявлении ФИФА сообщила, что "Блейзер во время работы в ФИФА и КОНКАКАФ был ключевой фигурой в схемах, связанных с предложением, принятием, оплатой и получением нераскрытых и незаконных платежей, взяток и откатов, а также в других финансовых махинациях".