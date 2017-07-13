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    Умер один из главных фигурантов дела о коррупции в ФИФА

    (обновлено: )27210
    Блейзер покинул исполком ФИФА в 2013 году, после того как были выявлены финансовые махинации во время его работы в Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.
    Логотип ФИФА
    REUTERS Arnd Wiegmann

    МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американец Чак Блейзер, который являлся одним из основных фигурантов дела о коррупции в Международной федерации футбола, бывший член исполкома организации, скончался в возрасте 72 лет, сообщил адвокат экс-чиновника, пишет Р-Спорт.

    Отмечается, что Блейзер до конца своих дней боролся с раком.

    "Мы по-настоящему опечалены кончиной нашего клиента и друга Чака Блейзера", — сказали адвокаты, слова которых приводит Франс Пресс.

    Фото из открытых источников
    Чак Блейзер

    Блейзер покинул исполком ФИФА в 2013 году, после того как были выявлены финансовые махинации во время его работы в Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). В том же году он признался в мошеннических операциях, уклонении от уплаты налогов и выплатил штраф в размере 1,9 миллиона долларов. Также он заявил, что члены исполкома ФИФА получали взятки во время выборов стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов. Впоследствии американец заключил сделку со следствием и помог собрать информацию о неправомерных действиях чиновников ФИФА.

    В июле 2015 года ФИФА пожизненно отстранила Блейзера от любой связанной с футболом деятельности. В своем заявлении ФИФА сообщила, что "Блейзер во время работы в ФИФА и КОНКАКАФ был ключевой фигурой в схемах, связанных с предложением, принятием, оплатой и получением нераскрытых и незаконных платежей, взяток и откатов, а также в других финансовых махинациях".

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