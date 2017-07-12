В среду в Киеве стартует саммит Украина-ЕС

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС начнется в среду в Киеве, основными темами повестки дня станут конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации. Пленарное заседание саммита состоится в четверг.

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Европейский союз на саммите будут представлять глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем. Украину представит президент Петр Порошенко.

Украинский лидер заявил, что Украина настроена на "решительный, ускоренный, конкретный, практический диалог" в ходе саммита, и выразил надежду, что по его итогам будет отмечен значительный прогресс в реализации минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе в части безопасности.

Накануне саммита Совет министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин) одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной.

Порошенко заявил, что процесс ратификации соглашения окончательно завершен и в ходе саммита участники это торжественно отпразднуют.

"Мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита, как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства", — заявил Порошенко.

Представительство ЕС в Киеве также подтвердило, что на саммите политики торжественно отметят завершение процесса ратификации соглашения.

"Во время саммита лидеры государств и институций ЕС отметят завершение процесса ратификации соглашения об ассоциации и недавнее вступление в силу безвизового режима для граждан Украины. Все это является конкретными результатами и важными шагами в процессе углубления партнерства между ЕС и Украиной", — сообщили в представительстве.

В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации.

Ряд положений соглашения действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.