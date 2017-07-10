Гройсману в Великобритании: сначала борьба с коррупцией, потом деньги

Владимир Матвеев, обозреватель

На минувшей неделе в Лондоне три дня обсуждали Украину, где премьер министр Украины Владимир Гройсман участвовал в международной конференции по реформам, провел встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и министром иностранных дел Борисом Джонсоном.

Правительство Украины Владимир Гройсман и Госсекретарь Великобритании по иностранным делам Борис Джонсон провели встречу в Лондоне

В ходе визита в Великобританию 5-7 июля Гройсман также принял участие в заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и встретился с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе совместной с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом пресс-конференции в Лондоне отметил прогресс Украины в проведении реформ в последние 3 года, в частности, в проведении государственных закупок, декларировании доходов государственных служащих.

По его словам, в Украине значительный прогресс достигнут в реформе банковского сектора. Вместе с тем, Джонсон также отметил, что европейские партнеры обеспокоены тенденциями реформирования в антикоррупционной сфере.

Так, Джонсон сказал, что есть определенные, "вызывающие беспокойство, сигналы", что отдельные реформы становятся "нерешительными", выразил озабоченность тем, как выбираются новые члены Верховного суда, и "нехваткой прогресса" в создании антикоррупционных судов.

Джонсон подчеркнул важность деятельности антикоррупционных органов в Украине, которые должны обеспечить верховенство права в стране.

"Коррупцию следует искоренить. Я думаю, что все с этим согласятся", — сказал Джонсон.

Британский министр отметил, что все участники Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Лондоне, согласились с тем, что Украине еще многое предстоит сделать, однако все выразили уверенность в украинском будущем.

Глава британского МИД назвал основные области, наиболее важные для реформирования в глазах международных партнеров: реформа избирательной системы, судебная, медицинская, пенсионная реформы, реформа госслужбы и приватизация.

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Джонсон сказал, что Британия предана предоставлению новой нелетальной военной помощи Украине в виде транспортных средств, военно-морского оборудования, передает Радио Свобода.

В конференции приняли участие министры иностранных дел стран G 7, Евросоюза и НАТО, а также представители международных финансовых институтов и гражданского общества.

Во время инвестиционной встречи особое внимание Джонсон уделил судебной реформе как ключевому фактору защиты интересов инвесторов.

"Инвесторы будут делать бизнес на Украине, только если будут знать, что их контракты будут выполняться, и они могут рассчитывать на судебную защиту для их выполнения", — сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инвестиционной конференции Dragon Capital в Великобритании заявил, что осенью 2017 года Украина планирует принять новый законопроект о приватизации, который предусматривает введение принципов конкурентной продажи госактивов и защиты инвестиций на основе "английского права", цитирует 7 июля пресс-службу украинского правительства.

Правительство Украины Владимир Гройсман в Лондоне принял участие в инвестиционной конференции Dragon Capital Ukraine Invest

Наряду с этим, вице-президент Всемирного банка в Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер также призвал Украину провести взвешенную реформу земельных отношений. "Впрочем, есть и еще один вызов — борьба с бедностью и улучшение уровня и стандартов жизни", — сказал Мюллер.

Заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд прямым текстом указал на то, что беспокоит западных партнёров Украины: "Мы не можем бороться за тело украинского государства, когда ее душу разъедает коррупция", передаёт ВВС.

Несмотря на стремление Украины к вступлению в НАТО, эксперты в Лондоне высказали противостояние идее членства Украины в НАТО на данном этапе.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй и премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи согласились относительно важности сохранения санкций с целью продолжения политического давления до полного выполнения Минских соглашений, а также обсудили в Лондоне необходимость усиления потенциала ВС Украины.

"Великобритания – важный стратегический партнер, который никогда не менял позиций и поддерживал Украину во всех устремлениях. Есть четкая позиция относительно поддержки территориальной целостности Украины, осуждения агрессии и поддержки санкционной политики", — цитирует Гройсмана Голос Америки.

Гройсман заявил, что Украина и Великобритания согласились с необходимостью создания нового соглашения о свободной торговле после Brexit.

Согласно СМИ, дипломатические источники подтвердили, что премьер-министры двух стран согласились с необходимостью новых переговоров о ЗСТ. При этом Мэй подчеркнула, что "такое соглашение юридически не может быть подписано до выхода Британии из ЕС".

Правительство Украины Владимир Гройсман в рамках рабочего визита встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

Таким образом, в результате Гройсман получил в Лондоне лишь политическую поддержку. У Великобритании в настоящее время достаточно своих проблем, связанных с процессом Brexit и выплатами в связи с выходом из ЕС, поэтому, по мнению экспертов, Лондон не станет сейчас финансово поддерживать украинские проекты.