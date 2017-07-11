Бочкала: НАБУ нечем похвастаться по резонансным коррупционным делам

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что расследуют 381 уголовное дело на общую сумму в 84 миллиарда гривен. Детективы НАБУ подозревают в коррупционных преступлениях 221 человека.

Также в Бюро направили в суд 75 дел, обвинительные акты составлены в отношении 121 человека.

Итоги работы Бюро в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал член совета общественного контроля при НАБУ Роман Бочкала.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як саме вираховували суму збитків, завданих державі?

– Це така досить умовна цифра, насправді. Це не означає, що якщо по всіх справах буде вирок суду, то одразу в бюджет буде повернено 84 мільярди. Це в одному випадку якісь прямі гроші, які були просто вкрадені. В іншому — вони були привласнені. В третьому — це результати експертизи, в результаті якої було вирахувано, що держава отримала такі-то збитки, хоча вони можуть бути певною мірою умовні. Тим не менше, цифра вагома.

Хотілось би вірити, що все ж таки найбільш резонансні справи дійдуть до логічного завершення. Є вже вироки по понад 100 особам, але, на жаль, хочу підкреслити, по самих резонансних справах поки що рішення немає.

Більше того, вони навіть не передані до суду. Я маю на увазі справу Онищенка, Насірова, Мартиненка та інших вагомих осіб, яких звинувачують в корупції. Хотілось би, щоб все ж таки відповідали вже важковаговики корупційні за свої діяння.

А багато таких резонансних справ?

– Я не володію точними цифрами, скільки резонансних, але, на мій погляд, те, що ми бачимо на своїх засіданнях, те, про що звітує керівництво НАБУ, то кожна друга чи третя справи – це резонансні.

Чому так? Досить просто. Бо згідно з законодавством, НАБУ може братися лише за ті справи, де фігуранти – чиновники топ-класу і досить вагома сума збитків. Тому майже в кожному випадку це або відомі прізвища, або відомі компанії задіяні.

Смотрите также: Перформанс под Радой: палачи и "казнь" НАБУ

За який час вдалося зібрати докази у кримінальних справах?

– Це таке досить складне питання, бо справа в тім, що, ви ж знаєте, НАБУ контактують і з ФБР, і з іншими іноземними спецслужбами. Певні моменти вони не афішують, є матеріали оперативних справ, вони не розголошуються.

Для мене це насправді такий приємний сюрприз, що НАБУ досить творчо підходить до розслідування справ. Як ми бачили на прикладі Полякова, Розенблата, був задіяний спецагент, яка діяла під прикриттям. Тобто використовуються досить творчі, правильні детективні методи, про які ми вже почали забувати, які ми бачили лише в фільмах про детективів, бо, на жаль, останніми роками наші слідчі органи, наші правоохоронні органи діяли досить топорно. І тому і результат такий.

А НАБУ зараз з піднесенням працюють, натхненно. Тому такі результати.

Агенту Катерині премію дасте?

– Насправді навіть ми, члени ради громадського контролю, не знаємо, хто ця людина. І добре, що не знаємо. Бо такі речі мають бути утаємничені.

Яким чином захищають таких людей?

– Спеціальних законодавчих механізмів немає. Тобто закон про НАБУ, на жаль, там такі моменти не прописувалися, як діяти в подібних ситуаціях. Думаю, що настав час обговорити це питання і прийняти відповідні рішення. Дякую за таку ініціативу.

До суду направили з НАБУ 75 справ, звинувачувальні акти складені щодо 121 людини. Серед них є ці резонансні справи, про які ви згадували?

– Там були, дійсно, і резонансні справи. На жаль, те, що мені відомо, не по всіх були ті результати, яких очікувало суспільство. Наприклад, до суду пішла справа Бочковського, який в нас ДСНС очолював, його так з помпою прямо на Кабміні було затримано. Але, на жаль, саме справа корупційна в суді розвалилася.

Чи то завдяки "суду", бо ми знаємо, які в нас самі гуманні чесні суди в світі. І в результаті там розслідувалася справа по підробці паспорта, який був знайдений в ході обшуку в цієї особи.

По Протасу, голові санітарно-епідеміологічної служби, на жаль, в суді він був виправданий. Тому от як раз саме по таких резонансних справах результат не дуже задовільний. І ми цю ситуацію для себе вивчаємо, аби розуміти системність цього процесу, і які причини: або це суди, або, можливо, ще якісь моменти, які треба допрацьовувати в самому НАБУ на етапі досудового слідства.

Читайте также: Гройсману в Великобритании: сначала борьба с коррупцией, потом деньги

Ми знаємо, що у корупціонерів багато грошей, вони винаймають дуже впливових адвокатів, і вони далі в судах вже чіпляються за кожну дрібницю. Буває так, що там все очевидно, але якийсь процесуальний момент там було не так витримано, і справа починає розвалюватися. Тому я думаю, що є певні моменти, і треба НАБУ вчитися вже на власному досвіді.

Що ви можете сказати про співпрацю і конкуренцію НАБУ з іншими антикорупційними органами, зокрема з САП?

– Останнім часом покращилася ця співпраця. Був такий момент, ми це не афішували, але було таке, що ми були такими медіаторами Ситника, Холодницького, якось шукали точки ефективної співпраці. Бо, на жаль, їх не було на той момент.

Зараз ми бачимо, що все ж таки вже робляться і спільні заяви, і спільні прес-конференції, це вже є свідченням покращення клімату взаємовідносин. І мені здається, що притирання таки відбувається.

Ми бачимо і з ГПУ вже теж є, і з військовою прокуратурою спільні розслідування. Тому НАБУ своє місце під сонцем трошки завоювали в українській правоохоронній системі. Тому вже всі, хочуть вони того чи ні, але вимушені рахуватися з цією структурою, взаємодіяти, і співпрацювати.

Ранее эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров заявил, что работу НАБУ блокируют силовые структуры, в частности СБУ, которые не хотят "делиться" с бюро правом на прослушку.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.