НАБУ заинтересовалось "распилом" бюджетных средств в Госкино - СМИ

КИЕВ, 7 июл — РИА новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) изучают схемы хищения денежных средств и получения взяток работниками Государственного агентства по вопросам кино (Госкино) Украины. Кроме того, Счетная палата ищет нарушения в завышенных сметах фильмов, сообщает ТСН.

Контролеры Счетной палаты в ходе аудита намерены выяснить, как за последние три года расходовались государственные средства на развитие отечественного кинематографа. Прежде всего будут пересчитывать сметы заявленных фильмов и сопоставлять их с рыночными ценами на кинопроизводство. Результаты обещают обнародовать уже осенью.

"Безусловно, мы будем проверять сметы фильмов. Ну, во-первых, объем финансирования, это, как правило, софинансирование, как стороны придерживаются соглашения, сколько дает государство, сколько частные инвесторы. А также мы будем проверять эти сметы на предмет их завышения, возможно, их неэффективных и незаконных трансакций", — пояснил контролер Игорь Заремба.

В сюжете ТСН отмечается, что схемы присвоения государственных средств в Госкино ничем принципиально не отличаются от строительства дорог или мостов – об этом говорят и кинопродюсеры, и обычные работники отрасли. На комиссию подают фильм с в несколько раз завышенной сметой. Деньги выделяются и делятся между всеми участниками сделки. Кто-то снимает дешевое кино, кто-то покупает новый джип.

"Мне приходилось участвовать в проектах исторического характера, где мы строили все сами. И все это описывалось, будто мы арендовали все эти замки, церкви, и весь материал был камень, золото, мрамор. Мы нигде не экономили, соответственно, писали 300-500 тысяч, а потратили 100 гривен", — признался на условиях анонимности один из участников такой сделки.

Знатоки отрасли говорят, что львиную долю ассигнований на развитие украинского киноискусства "осваивают" таким образом два-три продюсера.

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Эффективность, с которой режиссеры и продюсеры тратят средства, тоже вызывает сомнения. Специализированный сайт "Медианяня", например, сравнил потраченные средства с кассовыми сборами. К примеру, фильм Владимира Филиппова "Тот, кто прошел сквозь огонь" с бюджетом в 2 миллиона долларов вернул в Госкино 99 тысяч гривен. Это не помешало поручить тому же продюсеру создании еще одной ленты — "Оккупация". На нее Филиппов получил от ведомства Ильенко 12 миллионов. Вскоре, отмечают авторы сюжета, "начались метаморфозы: сменили режиссера, изменили актеров и… тишина. Сняли этот фильм и кто его видел – не известно. Дела дошли до парламента, депутаты требуют усилить контроль".

"Прежде всего, общественный контроль, особенно в области распределения денег на фильмы. Как минимум, есть несколько способов доказать, что деньги были потрачены правильно – это результаты", — утверждает нардеп от БПП Александр Бригинец.

Запросы от депутатов получили и в НАБУ. Там говорят, что следователей интересуют не только эпизоды с "распилом" бюджетов, а коррупция при выдаче разрешений на показ фильмов и сериалов.

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В то же время председатель Госкино Филипп Ильенко любые проверки своего ведомства отрицает. "Счетная палата сейчас не проводит

Отметим, с осени в Украине вступит в силу новый закон о кино, который, как рассчитывают его апологеты, сделает механизм распределения государственных средств более прозрачным.