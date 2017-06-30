наверх
30.06.201710:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    НАБУ продлило сотрудничество с ФБР на два года

    (обновлено: )25
    В НАБУ напомнили, что в бюро с февраля 2016 постоянно находится представитель ФБР, который вместе с детективами работает над выполнением международных поручений и контролем их прохождения через компетентные органы США.
    Сотрудники НАБУ и ФБР
    nabu.gov.ua

    КИЕВ, 30 РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Федеральное бюро расследований США (отдел по борьбе с международной коррупцией) в течение следующих двух лет будут сотрудничать в расследованиях, связанных с разоблачением международного отмывания средств, взяточничества и коррупции чиновников из Украины, а также с возвращением активов международными средствами.

    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Перформанс под Радой: палачи и "казнь" НАБУ

    Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

    Намерения о сотрудничестве зафиксированы в Меморандуме о взаимопонимании между ведомствами за подписями директора Бюро Артема Сытника и начальника отдела уголовного подразделения ФБР Мэтью Муна.

    "Этот Меморандум является продолжением сотрудничества, начатого в прошлом году, когда в июне 2016 года ведомства договорились о помощи друг другу. Благодаря сотрудничеству ФБР и НАБУ, сотрудники Управления спецопераций Бюро имели возможность пройти тренировки по совершенствованию навыков владения оружием в условиях физических и психических нагрузок, скорости и меткости стрельбы, по тактической подготовке, идентификации реальной цели, определению потенциальной угрозы, принятию грамотных тактических решений в стрессовых ситуациях", — сообщает НАБУ.

    В бюро напомнили, что с февраля 2016 года в НАБУ постоянно находится представитель ФБР, который вместе с детективами работает над выполнением международных поручений и контролем их прохождения через компетентные органы США.

    Также 19 июня 2017 года детективами НАБУ в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований задержаны 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

    В рамках нового Меморандума между НАБУ и ФБР стороны будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.

    Ранее сообщалось, что НАБУ попросило генпрокурора Юрия Луценко направить в Верховную Раду представления на лишение депутатской неприкосновенности народных депутатов Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко") и Максима Полякова ("Народный фронт").

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Мужчины в балаклавах. Архивное фото
    Рост криминала в Украине
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест