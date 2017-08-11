ВМС США строят в Очакове командный центр для украинского флота

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В городе Очаков Николаевской области строительные части Военно-морских сил США приступили к постройке центра оперативного управления флотом для ВМС Украины, сообщает пресс-служба ВМС США.

Работы начались 25 июля 2017 года, до этого с начала года стороны разрабатывали и согласовали проектную документацию и вопросы логистики. Строительство ведется в рамках программы по оказанию военной помощи (Foreign Military Construction Sales, FMCS). Строительство осуществляет первый мобильный строительный батальон морской пехоты США (NMCB 1), так называемые Seabees ("Морские пчелы").

"Начало строительства в Украине является значительным достижением для NMCB 1. Наша способность поддержать в максимальной степени стремление Украины в Европу имеет стратегическое значение. Результатом станет улучшение инфраструктуры принимающей стороны, повышение ее обороноспособности, укрепление наших отношений и новые возможности для организации обучения", — сказал представитель Seabees младший лейтенант Джейсон Макги.

Проект строительства включает в себя постройку самого центра оперативного управления, ремонтных мастерских, а также контрольно-пропускных пунктов по периметру базы.

В сообщении говорится, что морские центры управления оперативного уровня призваны обеспечить гибкое управление ВМС во всем диапазоне военных действий. Они предоставляют военному командованию инструменты управления флотом и обеспечивают принятие критически важных решений в сложных ситуациях. В составе такого центра может быть развернут командный пункт, который поддерживает непосредственную связь с кораблями во время учений.

Ранее пресс-центр командования военно-морских сил ВС Украины сообщил, что флагман украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" проводит совместные тренировки с кораблями из Великобритании, Турции и Румынии в Черном море.