Элита ВМС Украины: экзамен на черный берет морпеха

Морские пехотинцы, которые году находятся в Приазовье сдали экзамен на право носить черные береты. Бойцы прошли полосу препятствий протяженностью 7 километров.

"Даже допуск к сдаче – это большое достижение. Даже ребята, которые находятся здесь в АТО, не нарушают традиции и не одевают берет, пока не дадут клятву", — сообщил морпех с позывным "Анархист".

Вместе с бойцами полосу препятствий преодолевали их инструкторы и капеллан. Водные преграды, заминированные поля, штурм зданий и свист пуль над головой – в таких условиях важна не только физическая подготовка, но и моральная выдержка.

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"Обстреливали, чтобы бойцы высоко голову не поднимали, чтобы как можно ниже подползать к противнику", — пояснил боец с позывным "Гном".

Береты вручил бойцам командир батальона.

"Морская пехота начинается не с устава, не с техники, не с оружия даже. Морская пехота – это дух, определенная жизненная философия воина, свободного и всегда верного", — отметил капеллан отец Андрей.