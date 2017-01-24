Испытания украинских БТР-4М для морпехов в Индонезии

БТР-4М, который изготавливается ГП "Харьковское КБ по машиностроению им. Морозова" концерна "Укроборонпром", успешно прошел испытания в условиях тропического климата в Индонезии.

Пять украинских боевых машин были поставлены Корпусу морской пехоты Индонезии в рамках выполнения контракта, подписанного в начале 2014 года между Министерством обороны Индонезии и ГП "Спецтехноэкспорт".

Директор "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул отметил, что испытания украинской техники проводила комиссия, в состав которой входили представители различных подразделений Министерства обороны Индонезии.

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"Реализация этого контракта состоялась благодаря эффективному взаимодействию предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса и Посольства Украины в Индонезии", — отметил Барбул.

Во время испытаний, в присутствии украинских специалистов, были протестированы амфибийные возможности бронетехники на море, проведены огневые испытания в горной местности и проверенны ходовые характеристики украинских боевых машин на трассе и на труднопроходимой местности.