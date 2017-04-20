ВМС проводят учения по сценарию о "необъявленной войне"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Учения по сценарию о "необъявленной войне" проводят Военно-морские силы в Николаевской области, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

"В Николаевской области продолжаются учения военно-морских сил Украины. Кроме подразделений морской пехоты, к этим учениям привлекается береговая артиллерия и авиация… Сценарий приближен к условиям реальной обстановки, речь идет о необъявленной войне", — сказал он.

По его словам, батальон участвует в рейдах, форсирует водные преграды, блокирует и уничтожает условные незаконные вооруженные формирования.

"Значительная часть этих задач выполняется ночью", — добавил Мотузяник.

Ранее сообщалось о полевых учениях Национальной академии сухопутных войск.