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    ВМС проводят учения по сценарию о "необъявленной войне"

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    Сообщается, что кроме подразделений морской пехоты, к учениям в Николаевской области привлекается береговая артиллерия и авиация. Батальон участвует в рейдах, форсирует водные преграды, блокирует и уничтожает условные незаконные вооруженные формирования.
    Учения морской пехоты. Архивное фото
    Facebook Министерства обороны Украины

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Учения по сценарию о "необъявленной войне" проводят Военно-морские силы в Николаевской области, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

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    "В Николаевской области продолжаются учения военно-морских сил Украины. Кроме подразделений морской пехоты, к этим учениям привлекается береговая артиллерия и авиация… Сценарий приближен к условиям реальной обстановки, речь идет о необъявленной войне", — сказал он.

    По его словам, батальон участвует в рейдах, форсирует водные преграды, блокирует и уничтожает условные незаконные вооруженные формирования.

    "Значительная часть этих задач выполняется ночью", — добавил Мотузяник.

    Ранее сообщалось о полевых учениях Национальной академии сухопутных войск.

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