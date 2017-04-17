Учения НАТО стартуют в Латвии

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. В понедельник в Латвии стартуют учения НАТО Summer Shield, сообщает Главный штаб Сил обороны Эстонии.

"Более 200 эстонских военнослужащих примут участие в учениях НАТО Summer Shield, которые пройдут на латвийском полигоне Адажи с 17 по 30 апреля", — говорится в сообщении.

Международные военные учения Summer Shield пройдут на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории, в них примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

На учениях будет отрабатываться артиллерийская поддержка, воздушная оборона и разведка, противодействие оружию массового поражения, противотанковая оборона и операции военных инженеров.

Учения Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года. С 2014 года они включены в список учений НАТО и открыты для участия всех стран-членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало свыше 1,3 тысячи военнослужащих.

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