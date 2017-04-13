наверх
13.04.201703:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Столтенберг: Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в НАТО

    Тема:

    Взаимоотношения Украины и НАТО (227)

    (обновлено: )2110
    Йенс Столтенберг утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного расширения альянса "за счет принятия какой-либо страны". В качестве примера генсек привел Черногорию.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

    Украина-НАТО
    NATO
    Украина - НАТО: итоги 25-летнего параллельного пути

    "Все зависит от того, хочет ли Украина подавать заявку. Если это произойдет, члены НАТО должны будут решить, отвечает ли она необходимым требованиям", — сказал он в эфире телекомпании CNN.

    Читайте также: Санкции против РФ и сирийский капкан для G7

    Глава НАТо отметил, что "Украина ориентируется на формирование оборонного сектора, который отвечал бы стандартам НАТО".

    Также Столтенберг утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного расширения альянса "за счет принятия какой-либо страны". В качестве примера он привел Черногорию.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран альянса. В середине декабря 2015 года во время визита президента Украины Петра Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США