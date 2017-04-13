Столтенберг: НАТО видит более агрессивную Россию, но прямой угрозы нет

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит прямой угрозы со стороны Российской Федерации.

"Мы не видим прямой угрозы членам нашего альянса со стороны России. Но мы видим более агрессивную Россию", — сказал он в интервью телекомпании CNN.

Отвечая на вопрос о том, можно ли нынешние отношения между Россией и Западом назвать холодной войной, Столтенберг ответил, что "это не холодная война". Однако он признал наличие "повышенной напряженности" в отношениях. В этой связи глава НАТО заявил о необходимости "более сильной и заслуживающей доверия стратегии сдерживания".

В то же время Столтенберг подчеркнул, что "Россия является для НАТО крупнейшим соседом".

"Поэтому мы должны искать способы для создания отношений с ней", — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.