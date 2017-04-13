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    Столтенберг объяснил, почему НАТО не вмешался в ситуацию с Крымом

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    Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина не член НАТО, поэтому ситуация с Крымом в 2014 году нельзя назвать провалом политики сдерживания НАТО.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Ситуация в Крыму 2014 году не стала провалом политики НАТО по сдерживанию России; НАТО не вмешивался, так как Украина не входит в альянс, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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    "Россия использовала военную силу против Украины. Но тут важно отметить: не надо это смешивать со сдерживанием НАТО (России – ред.), потому что это сдерживание касается противника, который атакует страну НАТО", — заявил Столтенберг, выступая в университете Джорджа Вашингтона в столице США.

    По его словам, альянс за все годы своего существования был "чрезвычайно эффективен" в таком сдерживании, потому что ни одной такой атаки не было.

    "Украина не член НАТО, поэтому это (ситуация в Крыму в 2014 году – Ред.) не провал (политики) сдерживания НАТО, что Россия использовала военную силу против Украины. Но мы, конечно, осуждаем такое применение силы против Украины безотносительно того, член она НАТО или нет, поскольку это нарушает суверенное право, территориальную целостность Украины", — добавил генсек.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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