Полевые учения Национальной академии сухопутных войск

Во Львовской области при участии иностранных военных специалистов проходят учения подразделений механизированной бригады, сообщает Министерство обороны Украины.

"На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск продолжается очередной этап подготовки подразделений украинской армии по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина" (JMTG-U). Знаниями с украинскими военнослужащими делятся военные специалисты из США, Канады, Польши и Литвы", — сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее ежегодные совместные учения стран НАТО Poseidon-2017 прошли близ берегов Украины в Черном море с 5 по 13 марта. В этом году в них принимали участие семь стран – Польша, Греция, Болгария, Румыния, Германия, Турция, Испания. Для участия в маневрах 4 марта в Черное море вошла так называемая Вторая минно-тральная группа НАТО, состоящая из четырех кораблей.

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