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    Фотоленты

    Полевые учения Национальной академии сухопутных войск

    (обновлено: )24
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua

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    Во Львовской области при участии иностранных военных специалистов проходят учения подразделений механизированной бригады, сообщает Министерство обороны Украины.

    Военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ во время учений в Киевской области
    УНИАН
    Учения мотопехотной бригады ВСУ в Киевской области

    "На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск продолжается очередной этап подготовки подразделений украинской армии по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина" (JMTG-U). Знаниями с украинскими военнослужащими делятся военные специалисты из США, Канады, Польши и Литвы", — сообщает пресс-служба Минобороны.

    Ранее ежегодные совместные учения стран НАТО Poseidon-2017 прошли близ берегов Украины в Черном море с 5 по 13 марта. В этом году в них принимали участие семь стран – Польша, Греция, Болгария, Румыния, Германия, Турция, Испания. Для участия в маневрах 4 марта в Черное море вошла так называемая Вторая минно-тральная группа НАТО, состоящая из четырех кораблей.

    Смотрите также: Учения мотопехотной бригады ВСУ в Киевской области

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