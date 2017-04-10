наверх
10.04.201710:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Общество

    Ученые назвали пять органов, которые людям уже не нужны

    (обновлено: )74901
    Копчик, аппендикс, зубы мудрости, ушные мышцы, третье веко уже не нужны. По данным ученых, все эти органы были необходимы древним людям для выживания, однако в современных условиях они не используются.
    Пациент на приеме у зубного врача
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Ученые из Великобритании опубликовали список из пяти органов, в которых современный человек уже не нуждается. В этот список вошли копчик, аппендикс, зубы мудрости, ушные мышцы, третье веко.

    Ученый-космолог Андрей Кананин
    Андрей Кананин, facebook
    Привет, будущее: ученый рассказал, как путешествовать во времени

    По мнению ученых, все эти органы были нужны древним людям для выживания, однако в современных условиях они не используются.

    Копчик, то есть нижняя часть позвоночника – это остатки хвоста. Аппендикс когда-то принимал участие в пищеварении, однако сейчас он наоборот вредит и создает кучу проблем.

    Зубы мудрости наши предки использовали для пережевывания волокнистой пищи. Однако рацион человека сильно изменился и эти зубы стали ненужными.

    Остатки мышц в ухе раньше помогали людям четче улавливать звук. Третье веко, которое находится во внутреннем углу глаза – это видоизмененная оболочка, которая защищает глаза птиц во время перелета. Человеку же она совершенно бесполезна.

    Ранее власти Германии заявили, что четыре пациента клиники, которая предлагала альтернативные методы лечения рака, скончались.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт произошел у церкви в Египте
    Серия кровавых терактов в Египте
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Дональд Трамп
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"