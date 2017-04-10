Ученые назвали пять органов, которые людям уже не нужны

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Ученые из Великобритании опубликовали список из пяти органов, в которых современный человек уже не нуждается. В этот список вошли копчик, аппендикс, зубы мудрости, ушные мышцы, третье веко.

По мнению ученых, все эти органы были нужны древним людям для выживания, однако в современных условиях они не используются.

Копчик, то есть нижняя часть позвоночника – это остатки хвоста. Аппендикс когда-то принимал участие в пищеварении, однако сейчас он наоборот вредит и создает кучу проблем.

Зубы мудрости наши предки использовали для пережевывания волокнистой пищи. Однако рацион человека сильно изменился и эти зубы стали ненужными.

Остатки мышц в ухе раньше помогали людям четче улавливать звук. Третье веко, которое находится во внутреннем углу глаза – это видоизмененная оболочка, которая защищает глаза птиц во время перелета. Человеку же она совершенно бесполезна.

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