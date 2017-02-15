Привет, будущее: ученый рассказал, как путешествовать во времени

РИА Новости Украина

Путешествия во времени возможны, считает ученый-космолог Андрей Кананин. В интервью Sputnik эксперт описал технологию временных перемещений и назвал сроки, когда человек сможет отправиться в другую эпоху.

Машина времени может быть создана даже при жизни ныне живущих на Земле поколений. Само путешествие технологически будет доступно "рядовому" обывателю. Никакой специальной подготовки не требуется, рассказал ученый.

Путешествия в будущее точно возможны. Это неоднократно подтверждено экспериментально. Принцип перемещения в будущее предельно прост. Необходимо создать аппарат, который двигается с околосветовой скоростью.

Если вы полетите на нём, то по вашим часам пройдет меньше времени, чем на Земле. Когда вы выйдете из такого аппарата – вы окажетесь в будущем, объясняет эксперт: "Важно точно рассчитать, какое количество времени машина движется с субсветовой скоростью. Это необходимо для того, чтобы определить, насколько далеко в будущее вы хотите отправиться".

Фактически получается, что описываемая машина времени одновременно является космическим кораблем. Но подобный полёт – это путешествие в один конец.

"А ведь хочется вернуться назад! И вот это большая проблема. Дело в том, что современная наука убеждена, что возврат в прошлое невозможен по факту. Нарушение хронологии может привести к фатальным изменениям в истории человечества или временным парадоксам", – отмечает Кананин.

Наиболее известным является “парадокс дедушки”. Кроме того, если вы присутствуете в прошлом, то вы уже были, есть и всегда будете той самой частью прошлого, которая привела вас туда.

Большинство специалистов уверены, что в природе существует механизм “хронологической самообороны” Вселенной от парадоксов. Так что, если вы направитесь в прошлое с преступным замыслом убить дедушку, вам непременно что-то помешает.

Стоит сказать, что все временные парадоксы автоматически решаются, если мы живём во Вселенной параллельных миров Эверетта. Тогда, прилетев в прошлое, вы, в некотором смысле, творите новую реальность.

Соответственно, вывод таков: путешествие в прошлое теоретически возможно, но технологически в миллиарды раз труднее осуществимо, чем полет в будущее.

Если наша цивилизация избежит гибели в космологическом масштабе времени, мы сможем достичь сверхсветовых скоростей. Тем более, даже сегодня мы примерно понимаем, как это осуществить. Если существует хотя бы один реальный способ преодолеть скорость света, то развитая цивилизация обязательно отыщет этот способ.

"Власть человеческого разума над законами Природы, путешествия во времени, победа над смертью и болезнями, освоение Вселенной, разгадка тайн человеческого сознания и другие подобные проблемы, которыми занимается современная космология – это прорыв, это мечта, это доказательство нашей космической состоятельности и торжества разума над бездушной материей, это триумф неисчерпаемой жажды познания неизведанного", – говорит ученый.

Несмотря на то, что в данный момент аппараты для временных путешествий пока не строятся, есть реальные чертежи работоспособной машины времени. Принципиально важно то, что все эти варианты машины времени физически возможны и технологически понятны современным инженерам. То есть, при должном уровне развития науки, их можно сконструировать.

Человек вряд ли сможет "собрать" работоспособную машину времени даже через 1000 лет. А вот сверхмощный компьютер, а тем более искусственный интеллект – запросто. Ведь ещё лет 30 назад никто не верил, что компьютер сможет выиграть в шахматы у чемпиона мира, объясняет Андрей Кананин.

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