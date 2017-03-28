Умер известный украинский ученый

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. На 76 году жизни скончался заслуженный деятель науки и техники Украины Валерий Кухар, академик НАН, занимавшийся разработками в органической и биоорганической химии, сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины.

"Президиум Национальной академии наук Украины и Отделения химии НАН Украины с грустью сообщают, что 28 марта с.г. на 76-м году ушел из жизни выдающийся украинский ученый в области органической и биоорганической химии, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники и премии Всемирной федерации ученых, доктор химических наук, профессор, академик НАН Украины Валерий Павлович Кухар", — отмечается в сообщении НАНУ.

Валерий Павлович Кухар родился 26 января 1942 года в Киеве. В 1983 инициировал создание и возглавил Отделение биоорганической химии Института органической химии АН УССР. С 1978 по 1988 гг. Занимал должность академика-секретаря Отделения химии и с 1988 до 1993 должность вице-президента НАН Украины.

Лауреат многих премий, среди которых — премия Сан-Валентино (Всемирная федерация ученых).

Автор более 600 научных работ, в том числе монографий. Разработал отдельные направления химии фтор и фосфорсодержащих соединений, предложил новые синтетические подходы для получения отдельных классов органических соединений. Зарегистрировано более 70 авторских свидетельств Кухара на изобретения и патентов.

Ранее сообщалось, что помощник бывшего президента СССР Михаила Горбачева, эксперт "Горбачев-фонда" Анатолий Черняев скончался в возрасте 95 лет.