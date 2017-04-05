Ученый рассказал, когда Россия сможет создать аналог Falcon 9

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Российская космическая промышленность при должном финансировании способна в течение ближайших трех лет создать ракету-носитель с возвращаемой первой ступенью, заявил в интервью РИА Новости известный ученый, занимавший в период 1991-2005 годов пост гендиректора НПО "Энергомаш" Борис Каторгин.

Ранее первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 разработки американской компании SpaceX совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Falcon 9 вывела в космос коммуникационный спутник SES-10, что стало первым повторным запуском первой ступени ракеты.

"Если сейчас поставить в России задачу по созданию системы спасения ступеней, то её, безусловно, разработают. Сроки таких работ зависят от числа привлеченных специалистов и финансирования. Если эти факторы будут соблюдены, то разработка займет около трех-четырех лет", — сказал Каторгин.

Собеседник агентства напомнил, что у российской космической промышленности уже есть опыт создания подобных космических аппаратов.

"Идея о том, что нужно спасать ступени ракет существует уже давно. В советское время данные технологии были предусмотрены к реализации на ракете-носителе "Энергия", которая, к сожалению, совершила всего два запуска. Было предусмотрено спасение первой ступени ракеты-носителя на боковых блоках ракеты, предусматривались специальные устройства, но сложилось как сложилось, и в нашей стране эти работы не получили достойного финансирования и были приостановлены", — добавил он.

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Напомним, 1 сентября 2016 года ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке при подготовке к предстартовому огневому испытанию. Инцидент произошел во время заправки топлива, приблизительно за восемь минут до запуска девяти двигателей ракеты. В результате взрыва была потеряна ракета и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.