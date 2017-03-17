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    Общество

    Украинские ученые заявили о создании лекарства от рака

    (обновлено: )23201
    Разработанное украинскими биологами лекарство от рака помогает даже от рака четвертой стадии, заявил директор Национального антарктического центра Валерий Литвинов.
    Шприц. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украинским ученым, работающим на полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, в ходе исследований удалось создать лекарство от рака, сообщил директор Национального антарктического центра Украины Валерий Литвинов.

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    "Наши биологи создали лекарство на основе антарктических микроорганизмов, которые живут там в экстремальных условиях и имеют экстремальные возможности. И эти лекарства помогают даже от рака четвертой степени", — рассказал Литвинов в интервью ТСН.ua, опубликованном в пятницу.

    По словам главы центра, биологический институт Университета им. Т. Шевченко уже получил лицензию на препарат, который назвали "Меловит". Однако пока лекарство еще недоступно для людей. Ученые провели только тестирование на животных, еще предстоят долгие и затратные испытания, в которых должна принять участие группа людей, уточнил Литвинов.

    "Они на свиньях испытали. Вот свинья опоросилась, и из 20 поросят 3-4 обязательно умрут. А под влиянием этого препарата никто не умер", — рассказал директор Национального антарктического центра Украины.

    Ранее власти Германии заявили, что четыре пациента клиники, которая предлагала альтернативные методы лечения рака, скончались.

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