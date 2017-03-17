Украинские ученые заявили о создании лекарства от рака

Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украинским ученым, работающим на полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, в ходе исследований удалось создать лекарство от рака, сообщил директор Национального антарктического центра Украины Валерий Литвинов.

"Наши биологи создали лекарство на основе антарктических микроорганизмов, которые живут там в экстремальных условиях и имеют экстремальные возможности. И эти лекарства помогают даже от рака четвертой степени", — рассказал Литвинов в интервью ТСН.ua, опубликованном в пятницу.

По словам главы центра, биологический институт Университета им. Т. Шевченко уже получил лицензию на препарат, который назвали "Меловит". Однако пока лекарство еще недоступно для людей. Ученые провели только тестирование на животных, еще предстоят долгие и затратные испытания, в которых должна принять участие группа людей, уточнил Литвинов.

"Они на свиньях испытали. Вот свинья опоросилась, и из 20 поросят 3-4 обязательно умрут. А под влиянием этого препарата никто не умер", — рассказал директор Национального антарктического центра Украины.

Ранее власти Германии заявили, что четыре пациента клиники, которая предлагала альтернативные методы лечения рака, скончались.