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    Ученые КНР и Франции разработали вакцину от вируса Зика

    Тема:

    Вспышка вируса Зика (62)

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    Научный сотрудник Института Пастера в Шанхае Хуан Чжун отметил, что вакцина, разработанная их учреждением, является безопасной и эффективной вакциной-кандидатом для борьбы с лихорадкой Зика.
    Лаборатория по разработке вакцины от вируса Зика
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Ученые из Франции и Китая разработали рекомбинантную вакцину против лихорадки Зика, заявил директор Института Пастера при Академии наук КНР Тан Хун.

    Борьба с вирусом Зика
    REUTERS Ina Fassbender
    Вирус Зика в Украине. Под ударом Одесская и Херсонская области

    "Это означает, что после разработки вакцин в США и Франции, седьмая по счету в мире и первая в Азии вакцина против вируса Зика вступила в фазу доклинических исследований. Вакцина может стать доступной для использования в Африке уже в 2019 году", — приводит агентство Синьхуа слава Тан Хуна.

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    Как отметил научный сотрудник Института Пастера в Шанхае Хуан Чжун, вакцина, разработанная их учреждением, является безопасной и эффективной вакциной-кандидатом для борьбы с лихорадкой Зика.

    При создании рекомбинантной вакцины используется метод генной инженерии, создаются генетические структуры в виде гибридных молекул ДНК. Создание включает несколько этапов.

    Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через укусы комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

    Ранее украинские ученые заявили о создании лекарства от рака. 

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