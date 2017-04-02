Канада проведет учения в рамках подготовки миссий в Украине, Латвии и Ираке

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Канады в понедельник приступят к учениям Rugged Bear в рамках подготовки к миссиям в Латвии, Ираке и Украине. Об этом сообщило Минобороны страны.

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"Учения Rugged Bear — это ключевое мероприятие по огневой подготовке с боевой стрельбой в рамках программы канадской армии, которая проходит с 3 апреля по 4 мая. Солдаты спецотряда "Томагавк" проводят учения в качестве одного из элементов подготовки к миссиям в Латвии, Ираке и в Украине", — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

В учениях, которые пройдут в центре отработки маневров в населенном пункте Уэйнрайт в провинции Альберта, будут задействованы три тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины и Канады на следующей неделе подпишут соглашение о сотрудничестве, направленное на открытие Украине доступа к канадскому рынку оружия.