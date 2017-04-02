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    Политика

    Глава МИД: Канада продолжит поддерживать Украину

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    По словам Христи Фриланд, "в НАТО вновь говорилось, что с незаконной аннексией Крыма Россией и насилием на Донбассе нельзя мириться, Канада остается с Украиной".
    Этническая украинка Христя Фриланд, возглавившая МИД Канады
    facebook.com/JustinPJTrudeau

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна поддерживает Украину и не намерена мириться с "незаконными действиями России на Донбассе и в Крыму". Об этом она сообщила по результатам встречи в Брюсселе глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.

    Флаг Канады
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    "В НАТО вновь говорилось, что с незаконной аннексией Крыма Россией и насилием на Донбассе нельзя мириться. Канада остается с Украиной", – написала Фриланд в своем Twitter.

    При этом в представительстве Канады в НАТО заявили, что участники встречи в Брюсселе ищут общий подход стран-членов НАТО к России.

    "Сдерживание и диалог являются ключевыми для министров", – сообщили в представительстве.

    Ранее сообщалось, что Минобороны Украины и Канады на следующей неделе подпишут соглашение о сотрудничестве, направленное на открытие Украине доступа к канадскому рынку оружия.

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