Глава МИД: Канада продолжит поддерживать Украину

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна поддерживает Украину и не намерена мириться с "незаконными действиями России на Донбассе и в Крыму". Об этом она сообщила по результатам встречи в Брюсселе глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.

"В НАТО вновь говорилось, что с незаконной аннексией Крыма Россией и насилием на Донбассе нельзя мириться. Канада остается с Украиной", – написала Фриланд в своем Twitter.

При этом в представительстве Канады в НАТО заявили, что участники встречи в Брюсселе ищут общий подход стран-членов НАТО к России.

"Сдерживание и диалог являются ключевыми для министров", – сообщили в представительстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины и Канады на следующей неделе подпишут соглашение о сотрудничестве, направленное на открытие Украине доступа к канадскому рынку оружия.