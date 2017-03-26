Канадская военная миссия в Украине посылает "знак сдерживания РФ" - министры

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Продление канадской военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER до 2019 года служит "сдерживающим фактором для российской агрессии", говорится в статье министров обороны и иностранных дел Канады Харджита Саджана и Христи Фриланд.

"Продлив эту миссию, мы не только продолжили развивать прочные экономические, социальные, военные и культурные связи между Канадой и Украиной, но и публично послали знак сдерживания России", — подчеркивают министры.

В материале также говорится, что Канада посылает России сигнал сдерживания не только с помощью UNIFIER, но и авиапатрулированием в Румынии, размещением боевого фрегата в Черном море и формированием ударной группы в Латвии.

"Канада и Украина имеют уникальные связи. Канада решительно настроена поддерживать народ Украины на его пути к более безопасной, стабильной и процветающей державе", — заключают министры, которых цитирует Укринформ.

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Ранее в парламенте Канады была зарегистрирована электронная петиция, которая призывает правительство начать поставки оборонительного летального оружия Украине. Автор петиции — бывший депутат федерального парламента Юрий Шимко. До 19 июля она должна набрать не менее 500 подписей.