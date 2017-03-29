Канадская оппозиция обвинила РФ в поддержке "насилия в Украине"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Третья по численности партия федерального парламента Канады выразила свою обеспокоенность из-за военных действий поддерживаемых Россией сил в Донбассе, заявил депутат от Новой демократической партии Рендел Гарисон.

"НДП до сих пор обеспокоена продолжающимся насилием в Украине, которое поддерживает Россия, а также постоянными нарушениями соглашения о прекращении огня. Через это мы одобряем военную тренировочную миссию UNIFIER и дальнейшее предоставление нелетального военной помощи Украине", — цитирует Гаррисона Укринформ.

При этом он отметил важность поддержки демократических институтов Украины.

"Нет лучшего и более безопасного пути преодоления того, что Россия хочет сделать на востоке Украины, чем поддержка демократии в самой Украине", — заключил депутат.

В начале марта правительство Канады объявило о решении продлить военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине до 31 марта 2019 года.

Как говорилось в статье министров обороны и иностранных дел Канады Харджита Саджана и Христи Фриланд, продление канадской военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER до 2019 года служит "сдерживающим фактором для российской агрессии".

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Ранее в парламенте Канады была зарегистрирована электронная петиция, которая призывает правительство начать поставки оборонительного летального оружия Украине. Автор петиции — бывший депутат федерального парламента Юрий Шимко. До 19 июля она должна набрать не менее 500 подписей.