МИД: захват предприятий в Донбассе - новый элемент гибридной войны РФ

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца обвинила Россию в захвате предприятий в Донбассе и невыполнении минских договоренностей. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. Она заявила, что "абсолютно отсутствует политическая воля Москвы их выполнять".

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"Захват украинских предприятий российско-террористическими силами — новый элемент гибридной войны России против Украины и еще один мощный удар по экономике Украины, поскольку указанные предприятия в свое время нашли способ остаться в правовом поле Украины, платили налоги в украинский бюджет, включительно с военным сбором на поддержку украинских Вооруженных сил, обеспечивали трудоустройство тысяч граждан Украины, подпитывали металлургию как один из ключевых источников валютных поступлений в Украину", — сказано в сообщении.

По ее словам, "события последнего месяца стали показательной демонстрацией со стороны Кремля намерений продолжать курс на эскалацию начатого ею вооруженного конфликта и нежелания придерживаться взятых на себя обязательств".

"Ситуация на Донбассе остается крайне напряженной. Увеличивается количество вооруженных провокаций против подразделений Вооруженных сил Украины со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ) при поддержке Российской Федерации. Ежедневно со стороны поддерживаемых Россией боевиков фиксируются десятки обстрелов. При этом активно используется артиллерия, минометы, бронированные автомобили, реактивные системы залпового огня "Град". Постоянные нарушения Российской Федерацией Минских договоренностей подрывают усилия Украины и международного сообщества, направленные на восстановление мира и безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — отметила Беца.

В четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".