РФ направила в Донбасс очередной гумконвой: основа груза - еда

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Очередная, 63-я с августа 2014 года автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали 40 автомобилей, которые везут более 500 тонн гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, основную массу грузов составляют детские продуктовые наборы, состоящие из молочных смесей, фруктовых, овощных и мясных пюре, молочных каш, соков.

В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск.

Эта колонна стала 63-й по счету с августа 2014 года. За это время в Донбасс было доставлено более 67 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Ранее, напомним, сообщалось, что Россия сокращает гумпомощь для Донбасса.