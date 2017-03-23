наверх
23.03.201704:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.09+ 0.09
  • USD26.92+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Россия

    РФ направила в Донбасс очередной гумконвой: основа груза - еда

    Тема:

    Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину (409)

    (обновлено: )1311
    В МЯС РФ заявляют, что основную массу грузов составляют детские продуктовые наборы, состоящие из молочных смесей, фруктовых, овощных и мясных пюре, молочных каш, соков.
    Автомобили конвоя МЧС РФ с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Очередная, 63-я с августа 2014 года автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс, сообщили в пресс-службе МЧС.

    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Юрьев день. Россия запретила денежные переводы в Украину

    "Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали 40 автомобилей, которые везут более 500 тонн гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.

    Читайте также — Из Донецка: блокада говорите, но люди умирают от обстрелов, а не от голода

    По его словам, основную массу грузов составляют детские продуктовые наборы, состоящие из молочных смесей, фруктовых, овощных и мясных пюре, молочных каш, соков.

    В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск.

    Эта колонна стала 63-й по счету с августа 2014 года. За это время в Донбасс было доставлено более 67 тысяч тонн гуманитарных грузов.

    Ранее, напомним, сообщалось, что Россия сокращает гумпомощь для Донбасса

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ
    Нацбанк Украины
    "Геть з України". Атаки на банки РФ
    Министерство юстиции Украины
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия