Россия сокращает гумпомощь для Донбасса

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Конвои с гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины с апреля будут отправляться один раз в месяц вместо двух, сообщил РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра МЧС Владимир Артамонов.

"С апреля будет только один конвой в месяц, а не два, как обычно", — сказал Артамонов.

По его словам, это связано "с достаточностью удовлетворенности тех потребностей, которые есть по юго-востоку Украины". "В основном это продукты питания и медикаменты", — подчеркнул замминистра.

Предыдущая, 61-я автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 февраля. Согласно утвержденному графику, еще две отправятся 16 и 23 марта. В апреле МЧС отправит конвой 27-го числа.

Всего с августа 2014 года 61 автоколонна МЧС России доставила в Донецкую и Луганскую области более 67 тысяч тонн жизненно важных гуманитарных грузов.

На этой неделе в Донбасс прибыл президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер. Он заявил, что гуманитарная ситуация в регионе оценивается как "очень сложная".