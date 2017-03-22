Юрьев день. Россия запретила денежные переводы в Украину

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Новые запрет

В среду Госдума приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в Украину с помощью иностранных платежных систем.

Согласно поправкам, перевод денег в Украину будет возможен только в том случае, если другой оператор платежной системы прямо или косвенно контролируется Россией.

Эти правила распространяются на переводы без открытия банковского счета.

Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Центральным банком.

Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений.

Закон вступит в силу через 30 дней после дня его официального опубликования.

Ответ на украинские санкции

Ранее один авторов закона, депутат Владислав Резник пояснял, что документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины.

Этот запрет привел к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем.

В октябре прошлого года Украина расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем.

Под санкции попали Золотая корона, Юнистрим, Международные денежные переводы Лидер, Anelik, Blizko, а также платежная система Сбербанка Колибри.

Чем обернется

По мнению экспертов, фактически новым законом украинских гастарбайтеров лишают возможности переводить деньги из России.

"Каждый четвертый доллар украинских заробитчан приходит из России. За 9 мес. прошлого года (свежее данных пока нет) заробитчане перечислили из-за рубежа $3259 млн, из них из РФ — $758 млн", — подчеркивает экономист Андрей Блинов.

Однако, по его словам, запрет Госдумы на денежные переводы в Украину, можно легко обойти путем банковских переводов, передачи карточек или попросту кэша.

По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, новый запрет приведет лишь к дальнейшему обнищанию украинцев, а также усилит давление на валютный курс.

"1) Дальнейшее обнищание миллионов украинцев, которых поддерживали их родственники, пересылавшие деньги из России; 2) Усиление протестных настроений украинцев. И в частности — ненависти к Порошенко, как причины запрета на денежные переводы; 3) Повышение давления на валютный курс (вместе с отсутствием поступлений валюты от уже "отжатых" предприятий на Донбасса). Поэтому даже сложно спрогнозировать, к какому курсу доллара мы в итоге придем", — прогнозирует он.